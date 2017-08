Israel confirme que le renseignement israélien suit de près la construction éventuelle d’une usine de missiles iraniens sur le sol libanais

Un responsable de la sécurité a aujourd’hui revendiqué (mercredi) qu’ Israël suit étroitement ces derniers mois d’autres officiels iraniens qui se préparent à la mise en place d’une usine de missiles sur le sol libanais. Le responsable israélien a déclaré que les Iraniens ont travaillé pour construire l’usine au Liban à la suite des capacités de lutte contre le terrorisme et la liberté d’action des passages frontaliers israéliens entre la Syrie et le Liban.

Le satellite israélien a déjà révélé la première usine de missiles Scud construite en Syrie. Une analyse des images indique que la forme brodée de la culture de plantes près de la côte syrienne a été construit dans la même usine où sont construit des missiles iraniens à Téhéran.

Le stockage d’armes présumées se trouve à Wadi G’hanm, près de la ville côtière de Banias dans le nord de la Syrie. Selon les images, la construction de l’usine de pointe a commencé l’an dernier et se poursuivra probablement jusqu’à la fin de l’année .

Les images font valoir que la construction est presque identique aux méthodes de construction d’ établissements similaires en Iran avec la participation des experts iraniens. En plus des images ,les bâtiments en cours de construction sont fortement protégés.

Cette publication au sujet de la nouvelle usine confirme les paroles du chef du Mossad Yossi Cohen qui a affirmé plus tôt cette semaine que « l’Iran et ses agents en Syrie, au Liban, en Irak et au Yémen remplissent l’absence de Daesh. »

Yossi Cohen a souligné la propagation des forces iraniennes par les filiales locales, dans de nombreux pays. « Lorsque la présence de Daesh réduit, l’Iran travaille pour combler le vide «a ajouté Cohen.

Ajoutant : » L’Iran n’a pas renoncé à son ambition de devenir un état nucléaire, et l’accord nucléaire entre les puissances mondiales et l’Iran n’a fait qu’accroître cette tendance et renforce l’agression iranienne dans la région. »

« Depuis la signature de l’accord, l’Iran a une meilleure croissance économique et de nouveaux accords internationaux qui ne font que renforcer l’économie « , at-il ajouté.

Après les remarques de Yossi Cohen, Netanyahou a déclaré à l’audience que ces choses sont une preuve évidente que les hypothèses de base de l’accord avec l’Iran ont eu tort en premier lieu. « Israël n’est pas lié par les accords internationaux signés par l’Iran », a expliqué le Premier ministre. « Israël continuera d’agir de manière décisive et dans une variété de façons pour se protéger contre de telles menaces »