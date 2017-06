Israël avait prévu une explosion atomique sur le Sinaï en cas d’échec lors de la guerre de six jours

À la veille de la Guerre des Six Jours, le pays entouré d’ennemis et incertain de son avenir, et le gouvernement de l’époque avait mis en place un plan du « jour du désastre » en faisant exploser une bombe atomique dans la péninsule du Sinaï en Egypte comme un avertissement aux Arabes, a rapporté le New York Times, ce samedi .

Le rapport est basé sur une entrevue entre le chercheur israélien israélien Avner Cohen et le brigadier général de l’armée israélienne à la retraite, Itzhak Yaakov, qui aurait supervisé le projet.

« C’est le dernier secret de la guerre de 1967 », a commenté Cohen. L’interview complet devrait être publiée lundi alors que la région marque le 50e anniversaire de la guerre dans laquelle Israël a vaincu les armées arabes combinées en seulement six jours.

Mais selon Yaakov, qui a supervisé le développement d’armes pour l’armée israélienne et a donné des détails sur le plan de Cohen en 1999 et 2000, a dit qu’Israël avait peur.

« Regardez, c’était tellement naturel », a déclaré Yaakov, selon le Times, citant une transcription d’une interview enregistrée. « Vous avez un ennemi, et il dit qu’il va vous jeter à la mer. Vous le croyez.

« Comment pouvez-vous l’arrêter? », a-t-il demandé. « Vous voulez lui faire peur. Si vous avez quelque chose dont vous pouvez lui faire peur, alors faites le !. »

Yaakov, décédé en 2013 à l’âge de 87 ans, a expliqué comment Israël a élaboré un plan nommé «Shimshon», ou Samson : Les hélicoptères et des commandos devaient voler avec un dispositif atomique vers un site avec des montagne à environ 12 milles d’un complexe militaire égyptien à Abu Ageila.

« Le plan, s’il était activé par ordre du Premier ministre et du chef d’état-major militaire, devait envoyer une petite force de parachutiste pour détourner l’armée égyptienne dans la zone désertique afin qu’une équipe puisse préparer le souffle atomique », a déclaré le rapport.

« Deux grandes hélicoptères ont atterri, et livrés l’appareil nucléaire avec la présence d’ un poste de commandement dissimulé proche d’un ruisseau ou un canyon d’une montagne. Si l’ordre venait de faire exploser, le nuage aveuglant et le champignon auraient été vus dans les déserts du Sinaï et du Negev, et peut-être aussi loin que le Caire.

Si Israël avait fait exploser ce dispositif, cela aurait été la première utilisation d’une arme nucléaire dans une situation de guerre depuis que les Etats-Unis ont envoyé deux bombes sur le Japon pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Lundi, l’histoire internationale contre la prolifération nucléaire au projet de Woodrow Wilson à Washington révélera ce que Cohen a publié sur un site Web avec une série de documents relatifs au plan atomique israélien.

Dans les transcriptions Yaakov décrit un vol en hélicoptère, qu’il a fait sur le site avec Israël Dostrovsky, le premier directeur général de la Commission de l’énergie atomique d’Israël qui devait être avorté après que les Egyptiens des avions de combat ont été brouillées.

« Nous sommes très proches, » aurait dit Yaakov. « Nous avons vu la montagne, et nous avons vu un endroit pour se cacher là-bas, dans certains canyons. »

En fin de compte, la victoire d’Israël fut rapide et décisive et il n’y avait pas besoin d’un plan de fin du monde, mais Yaakov croyait encore qu’Israël aurait dû aller de l’avant et a ouvertement déclaré ses prouesses nucléaires.

« Je pense encore à ce jour que nous aurions dû le faire », a dit Cohen, qui est l’auteur de « Israël et la bombe » en 2001, quelque 2 ans après ses conversations avec Cohen, Yaakov a été arrêté en Israël et accusé de transférer des informations secrètes avec l’intention de nuire à la sécurité de l’État.

Il a été acquitté de l’accusation mais reconnu coupable de la remise non autorisée sur des informations secrètes, a déclaré Haaretz, notant qu’il a reçu deux condamnation avec sursis.

Les conseils nécrologiques aux exploits dans le désert du Sinaï, en disant que « Yaakov était l’un des principaux officiers d’Israël dans le domaine du développement des armes lors de l’accumulation de la guerre des Six Jours et après. Pendant la guerre, il a été nommé commandant d’une opération complexe et sans précédent dans la péninsule du Sinaï, où il devait commander les deux pilotes de l’IAF et une unité d’opérations spéciales. Le succès rapide de Tsahal dans la défaite de l’armée égyptienne a fait que l’opération a été annulée. »

Selon Cohen, il avait promis à Yaakov, qu’il trouverait le bon moment pour publier les informations et maintenant, et a choisit ce 50 e anniversaire.

