Israel peut aujourd’hui réparer les dégâts cardiaques grâce à un nouveau médicament

Plus de personnes meurent de maladie cardiaque que toute autre maladie. Bien qu’il existe de nombreuses façons de traiter les maladies cardiaques, une nouvelle drogue révolutionnaire de l’Université Ben Gurion du Negev (BGU) est capable de faire l’impossible et d’inverser les dégâts et réparer le cœur malade.

Le médicament nouvellement développé est un polymère qui réduit l’inflammation dans le tissu cardiovasculaire et empêche l’accumulation de plaque dans les artères. Ensuite, il va un peu plus loin et élimine la plaque existante dans le cœur, laissant des tissus sains .

La professeur Ayelet David, chercheur à la BGU, a révélé que le médicament pourrait également aider les personnes souffrant de diabète, d’hypertension et d’autres affections associées à la vieillesse.

« Nous sommes extrêmement enthousiasmés par les résultats, car nous avons consacré près d’une décennie à la recherche de ce polymère et de ses effets. L’avantage est que ce n’est pas un médicament au sens standard du mot, mais plutôt un polymère thérapeutique, qui agit comme un anti-corps pour donner des résultats positifs « , a déclaré la professeur David.

COMMENT ÇA MARCHE

Ce nano-polymère novateur présente plusieurs avantages. Tout d’abord, il renverse les dégâts artériels et améliore le muscle cardiaque. À l’heure actuelle, il existe plusieurs options de traitement disponibles pour l’athérosclérose, mais aucune autre thérapie renverse les dégâts artériels et améliore le muscle cardiaque. Enfin, le polymère cible uniquement les tissus endommagés et ne nuit pas aux tissus sains, de sorte qu’il n’a aucun effet secondaire contrairement aux statines, qui sont actuellement les principaux médicaments utilisés pour traiter l’athérosclérose.

Lorsque les cellules subissent une inflammation, elles produisent une molécule appelée «E-sélectine», qui apporte des globules blancs protecteurs dans la région. Dans le cas unique de l’inflammation cardiovasculaire, cela entraîne une accumulation de plus de plaque, ce qui empêche la maladie. En utilisant un polymère efficace de ciblage par sélection électronique, le médicament nouvellement développé empêche non seulement une nouvelle progression de la plaque et une inflammation, mais aussi lave la plaque existante, entraînant un renversement des dégâts et un meilleur fonctionnement du cœur.

Breveté et à l’étape pré clinique, le nouveau médicament a été testé sur des souris avec des résultats extrêmement positifs. « Nous avons donné aux souris une alimentation très occidentale jusqu’à ce qu’elles aient développé une athérosclérose », a expliqué la professeur David. « Ensuite, nous leur avons donné quatre injections du nouveau médicament. Nous avons testé le changement de leurs artères après quatre semaines, et les résultats nous ont surpris. Leur fonction myocardite a été grandement améliorée alors qu’il y avait moins d’inflammation et une diminution de l’épaisseur des artères « .

Les chercheurs cherchent maintenant une entreprise pharmaceutique à apportera notre thérapie de polymère au cours des prochaines étapes du développement de médicaments et finalement au marché.

