VIDEO | Israël a attaqué un dépôt d’armes iranien près de l’aéroport de Damas

La Force aérienne israélienne aurait attaqué un dépôt d’armes iranien près de l’aéroport international de Damas ce jeudi matin, selon la station de télévision al-Manar affiliée au Hezbollah.

Selon le rapport, une série d’explosions dans des réservoirs de carburant et des entrepôts près de l’aéroport stockant des armes destinées aux milices pro-iraniennes et surtout au Hezbollah.

Selon al-Manar, les indications initiales annoncent que l’explosion n’avait causé que des dégâts matériels et non des décès.

URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk

— Press TV (@PressTV) 27 avril 2017