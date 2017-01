Israël approuve la construction de 153 nouvelles habitations à Jérusalem (Gilo)

Les responsables israéliens ont donné l’approbation finale des plans pour un autre projet concernant 153 nouvelles maisons dans un quartier de Jérusalem très fréquenté, qui se nomme Gilo.

L’adjoint au maire et membre du conseil municipal Meir Turgeman a déclaré à l’agence de presse AFP, ce jeudi, que les approbations étaient en attente depuis un certain temps comme des milliers d’autres en raison de la pression de l’administration Obama, mais qu’aujourd’hui elles ne le sont plus.

Le fonctionnaire a déclaré qu’au total 11.000 unités de logement pourrait être approuvées dans les prochains mois, compte tenu de l’arriéré des demandes de permis et des dossiers qui avaient été bloqués en raison de la pression politique de la Maison Blanche au cours des huit dernières années.

Cette semaine, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Avigdor Liberman ont annoncé ensemble l’approbation des plans de construction pour 2.500 unités de logement en Judée-Samarie.

Il y a deux jours, le Comité de planification et de construction de Jérusalem avait également annoncé l’approbation finale de 618 permis de construire pour des unités de logement dont 140 à Pisgat Zeev, 262 à Ramat Schlomo, et 216 à Ramot.



