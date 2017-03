Israël annonce que le bouclier antimissile « David Sling » ou « La fronde de David » est opérationnel

L’armée de défense d’Israël (IDF) a déclaré que le bouclier antimissile « David Sling » ou « La fronde de David » sera opérationnel dans deux semaines.

« Dans environ deux semaines, nous allons déclarer le système d’exploitation « David Sling » opérationnel, a confirmé le général de brigade Tzvika Haimovitch, commandant de la défense aérienne.

Cet anti missile a été développé conjointement par la firme israélienne Rafael et Raytheon US, et va s’ajouter aux autres : Arrow 3, le Dôme de Fer, Jetz 2 (flèche 2) et Jetz 3 opérant sous le commandement de la Force aérienne de Tsahal, dont chacune des missions d’interception diffèrent selon la roquette et son altitude.

Le système de défense la Fronde de David est capable d’intercepter des missiles tirés sur Israël depuis des pays ennemis comme l’Iran ou la Syrie. Il protègera les Israéliens contre des roquettes de gros calibres, des missiles balistiques de courte portée ainsi que des menaces émergentes.

Israël a commencé son programme de bouclier antimissile après la guerre du Golfe de 1991, lorsque l’Irak a tiré 40 missiles Scud, dont beaucoup se sont dirigés vers le centre du pays.

Depuis lors, avec un financement américain, Israël a développé quatre versions de roquettes d’interception capables de faire face à une attaque multiple.

Pour des raisons de sécurité, il ne sera pas révélé combien de roquettes peuvent être simultanément abattues par le bouclier antimissile, et a rappelé qu’ « il n’y a pas de sécurité à cent pour cent », car « aucun système n’est complètement étanche. »

Vendredi dernier, le corps d’Air Défense a activé le Jetz 2 (flèche 2) pour intercepter un SA-5 syrien qui, ayant perdu sa trajectoire est entré dans un vol balistique et s’est dirigé vers un centre de population Israël.

Le SA-5 a tenté d’abattre un avion israélien qui venait d’agir en Syrie, un incident qui a conduit à une escalade dans la région.

