Israël: des anciens membres du Hamas ont participé à l’attaque de l’Etat islamique dans le Sinaï

Quatre anciens membres du Hamas ont participé à l’attaque de l’État islamique dans la péninsule du Sinaï, où ils ont tué au moins 23 soldats égyptiens, a annoncé la défense israélienne senior.

Le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), le général Yoav Mordechai, a déclaré que les quatre terroristes avaient déjà été membres de l’aile militaire du Hamas, mais avaient abandonné l’organisation terroriste djihadiste islamique pour se joindre à Daesh au Sinaï. Le fonctionnaire n’a pas dit d’où l’information est venue.

Mordechai a souligné que le Hamas ne fait rien contre les jihadistes égyptiens du Sinaï, et « permet le libre passage des terroristes de Gaza et du Sinaï, et vice versa. »

Le responsable israélien a déclaré que l’incident soulève également des questions concernant le contrôle du Hamas sur la bande de Gaza.

« Le Hamas et l’Etat islamique, il y a deux faces d’une même médaille », at-il dit.

La police égyptienne a annoncé que quatorze des membres présumés de l’Etat islamique lors d’un raid sur un camp d’entraînement ont été tués, un jour après que les djihadistes ont commis une attaque meurtrière contre des soldats égyptiens à Rafah, près de la frontière de Gaza, non loin d’Israël.

Dans tout le pays, a eu lieu les funérailles d’au moins 23 soldats qui sont morts dans l’attaque dans le nord de la péninsule du Sinaï, l’un des plus meurtriers contre les militaires égyptiens au cours des dernières années.

Le ministère égyptien de l’Intérieur a annoncé que la police a perquisitionné un camp d’entraînement dans le désert dans la province orientale de Ismailia, tuant quatorze jihadistes. Au moins cinq étaient recherchés pour adhérer à l’Etat islamique.

L’Etat islamique a mené une insurrection meurtrière qui a tué des centaines de policiers et des soldats depuis que l’armée a renversé le président islamiste Mohamed Morsi en 2013.

Plusieurs postes de contrôle djihadistes du Sinaï ont été attaqués avec des voitures piégées et des tirs lourds dans une attaque coordonnée contre l’État islamique .

L’armée égyptienne a dit frapper quarante des assaillants et l’attaque de Rafah a tué ou blessé 26 soldats, sans fournir un nombre exact de soldats morts.

Pendant ce temps, le ministère de l’Intérieur égyptien a annoncé que la police a tiré sur deux membres supérieurs de ce groupe islamiste dans un échange de tirs près du Caire.

