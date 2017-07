Israël aide le Monténégro à éteindre les feux de forêt

Israel a envoyé deux avions de lutte contre l’incendie et deux avions de fret de l’IAF au Monténégro hier, dans le cadre de l’effort international aidant le pays des Balkans à éteindre les feux de forêt, a déclaré un porte-parole de l’Autorité israélienne des incendies et sauvetages.

Les alliés et les partenaires de l’OTAN ont aussi répondu à l’ appel du Monténégro pour l’aider à faire face aux incendies de forêt dans la péninsule de Lustica. Israël, l’Ukraine, la Suisse et la Bulgarie ont envoyé des aéroports et des hélicoptères comme assistance.

Les feux se trouvent le long de la côte adriatique depuis dimanche. Des centaines de pompiers en France, en Croatie, en Italie, au Portugal et au Monténégro ont combattu des vents forts pour tenter de contenir les feux de forêt.

Au Monténégro, les feux de forêt ont brûlé plusieurs villages de pêcheurs et des centres touristiques de la péninsule de Lustica et ont forcé au moins 100 personnes à évacuer la région, selon une déclaration de l’OTAN.

En novembre 2016, Israël a envoyé un appel à l’aide internationale pour lutter contre ses propres incendies. Des équipes de Grèce, Chypre, Turquie, Croatie, Italie et Russie ont répondu à l’appel.