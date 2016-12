Israël accuse Obama d’avoir secrètement concocté avec les Palestiniens une résolution anti-israélienne derrière le dos d’Israël

Un responsable israélien a accusé vendredi le président Barack Obama de collusion avec les Palestiniens dans un « geste honteux contre Israël à l’ONU » après avoir appris que la Maison Blanche n’ a pas opposé son veto à une résolution du Conseil de sécurité condamnant la construction en Judée Samarie et Jérusalem.

« Le président Obama et le secrétaire Kerry sont derrière cette initiative honteuse contre Israël à l’ONU, » a dit le fonctionnaire. « L’administration américaine a secrètement concocté avec les Palestiniens une résolution anti-israélienne extrême derrière le dos d’Israël qui serait un vent de queue pour la terreur et les boycotts et faire du Mur occidental, un territoire palestinien occupé, » Ajoutant : « c’est un abandon d’Israël, qui brise des décennies de politique américaine qui a protégé Israël à l’ONU « .

Auparavant, le premier ministre israélien se tourna vers le président élu Donald Trump pour aider contre cette résolution critique des Nations Unies.

Bien que les États-Unis s’opposent aux constructions en Judée Samarie, ce pays a traditionnellement utilisé son droit de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité pour bloquer des résolutions condamnant Israël, en disant que les différends entre Israël et les Palestiniens doivent être résolus par la négociation.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander