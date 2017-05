Israël accorde un contrat Elbit pour des dizaines de systèmes de satellites en mouvement

Elbit Systems Ltd. a annoncé lundi avoir reçu un contrat pour fournir au ministère israélien de la Défense (IMOD) des dizaines de systèmes de satellites en mouvement (SOTM). Le contrat est d’un montant qui sera effectué sur une période de deux ans.

La famille de systèmes ELSAT 2100 SOTM permet aux véhicules terrestres en déplacement de disposer de capacités à haut débit .

Les systèmes peuvent être installés sur une variété de plates-formes et sont uniques dans leur faible encombrement et leurs capacités de suivi avancées, assurant une communication transparente, même sur des terrains difficiles. Cette solution permet une communication de données en déplacement n’importe où, en tout temps, en utilisant différents satellites de communication.

Yehuda (Udi) Vered, directeur général de Elbit Systemes a déclaré dans un communiqué: « Le contrat SOTM est une étape importante dans notre activité de communication militaire dans l’ensemble et dans l’activité de communication par satellite en particulier. L’IDF est une armée innovante et technologiquement avancée, et je crois que d’autres clients suivront et sélectionneront nos systèmes. »

« Le champ de bataille moderne exige des capacités très fiables de transfert de données à un taux élevé à tout moment, n’importe où, et notre solution de communication SOTM répond à cette exigence », a conclu Vered.