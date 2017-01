Comment Israël a vaincu « l’intifada du couteau » palestinienne

Ehud Yaari de Channel 2 a parlé dans les stratégies utilisées par Israël pour faire baisser le niveau de violence des Palestiniens dans les territoires depuis le mois de septembre 2015.

Quelques faits saillants :

-Depuis plus d’un an, Israël a été engagé dans les efforts visant à endiguer une vague intense d’attaques de la part de la jeunesse palestinienne. Ce « Haba » (« éruption » en arabe), comme certains Palestiniens l’appellent, a été progressivement contenue par les agences militaires et les renseignements israéliens. La portée des incidents a été considérablement réduite, ce qui a conduit à une forte baisse du nombre de victimes des deux côtés. À son apogée, en Octobre 2015, le Haba produit pas moins de soixante attaques graves en un mois, alors que d’ici le printemps 2016, le nombre d’incidents graves a diminué à quatre ou cinq mois, face à un rythme énorme du terrorisme dans les années précédentes.

Les responsables de la sécurité israélienne ont investi beaucoup d’efforts dans l’étude de l’augmentation soudaine du nombre d’incidents violents. Les principales caractéristiques de l’Haba étaient assez faciles à discerner. Tout d’abord, la plupart des auteurs sont jeunes, entre les âges de 17 et 22 ans. La quasi – totalité d’entre eux ont été non affiliés à aucune faction politique palestinienne. Ils se sont lancés sur des initiatives individuelles spontanées, généralement sans partager leurs plans d’attaque avec des amis ou des parents. Ils sont apparus principalement de leurs groupes sociaux ; peu ou pas ont été reconnus comme des militants politiques ou leaders parmi leurs pairs. Les médias sociaux, principalement Facebook, ont servi de plate-forme plutôt que les nombreux médias parrainés politiquement.

quasi – totalité de ces femmes, y compris une grand-mère de 72 ans originaire de Hébron cherchait à échapper à des difficultés familiales, telles que les grossesses hors mariage, les mariages arrangés, la violence dans la famille, et ainsi de suite. Très souvent, il semble que ces femmes cherchaient la mort ou l’ arrestation afin de rompre avec leur environnement. Dans plus d’un cas, une jeune femme qui a agité un couteau de cuisine ou des ciseaux loin des soldats israéliens, ne posant pas en tant que menace réelle, savait qu’elle serait immédiatement mise en détention. Dans la plupart des cas, ils ont été motivés par des circonstances personnelles, cherchant à venger et imiter les attaquants précédents, et dans certains cas , ont cherché à se faire reconnaître comme des martyrs. Bien que beaucoup ont été poussés à agir selon les nombreuses allégations selon lesquelles Israël cherchait à changer le statu quo à la mosquée al-Aqsa, très peu étaient des musulmans dévots. Le patriotisme est un sentiment de religion forgées de toutes pièces comme la force motrice la plus forte, couplée comme toujours avec des sentiments d’indignation et d’ humiliation à la présence des troupes israéliennes.Lorsque le Haba était à son apogée, une proportion étonnamment élevée d’assaillants étaient de femmes (1/5). Les enquêtes ont montré que laTrès souvent, il semble que ces femmes cherchaient la mort ou l’ arrestation afin de rompre avec leur environnement. Dans plus d’un cas, une jeune femme qui a agité un couteau de cuisine ou des ciseaux loin des soldats israéliens, ne posant pas en tant que menace réelle, savait qu’elle serait immédiatement mise en détention. Dans les débats à huis clos, les partisans d’une approche nouvelle et moins musclée ont souligné que la plupart des assaillants venaient des franges de la société de Judée Samarie : les jeunes aux prises avec la marginalisation sociale, avaient subi des échecs répétés dans leur vie privée ou ont été confrontés à des difficultés financières. Le profil collectif des assaillants a été identifié comme des individus les plus frustrés qui estimaient que leur vie avait atteint une impasse, au point que beaucoup recherchaient le salut de martyre.

Beaucoup de ceux qui sont capturés au cours d’agressions ont dit aux interrogateurs qu’ils croyaient en la mort pour l’amour du djihad et pourraient les récompenser avec la reconnaissance qu’ils ont échoué à l’obtenir dans la vie. Selon les analystes israéliens, bon nombre des assaillants qui étaient préservés, entretenaient leurs propres pages Facebook ont eu tendance à remplacer leurs vieilles photos avec de nouveaux autoportraits quelques semaines plus tard, et parfois seulement quelques jours, avant de partir pour une attaque, de sorte que les cérémonies de deuil pouvaient afficher les photos des « martyrs » qui étaient convenablement actuelles et flatteuses. Dans de nombreux cas, les assaillants ont également écrit au sujet de leur désir de sacrifier leur vie sous la forme de courts poèmes, versets coraniques ou des hommages à d’autres shahidis (martyrs). Ce fut une intifada des victimes de la société palestinienne qui tentent de gagner l’honneur avec leurs propres attaques.

Yaari, apparemment un homme de gauche, affirme également que les restrictions israéliennes sur la prière juive au Har Habait ont aidé à tasser la tension, mais c’est faux. Les médias palestiniens n’ont jamais cessé leur incitation tant que les Juifs visités sous quelque forme que ce soit cet endroit. Il n’y a pas eu de changement dans les rapports d’ « extrémistes juifs prenant d’assaut la mosquée Al Aqsa pour exécuter des rituels talmudiques ». La vraie différence a été l’interdiction du « murabitat. » Les deuxième et troisième partie de la stratégie d’Israël sont aussi fascinantes : Le deuxième volet de la politique israélienne dans le traitement du Haba concerne les médias sociaux. Comme Facebook et à un degré moindre que Twitter, YouTube, et d’ autres médias sociaux sont devenus les moyens préférés de communication pour les futurs agresseurs et ceux qui incitent à la violence.

Le renseignement israélien a détourné d’importantes ressources supplémentaires à la surveillance du web, le dépistage d’informations permettant d’identifier les menaces potentielles, y compris les méthodes pour casser des messages chiffrés, couramment utilisés par le Hamas et le Hezbollah. Quelques mois après que l’Haba a commencé, pas moins d’un tiers de la main-d’oeuvre Shabak a déjà été attribué aux ministères techniques, ceci en plus des capacités massives de la célèbre division de renseignement de Tsahal, 8200. L’effort combiné avec les analystes israéliens a permis d’identifier les personnes enclins à attaquer, et donc prendre des mesures préventives. Dans le même temps, les responsables israéliens ont mis des « pièges » dans les différents forums de médias sociaux pour attirer les attaquants potentiels.

Les cyber offensifs firent descendre des sites engagés dans l’incitation à la violence. Aidé par le réseau du Shabak, des informateurs dans chaque localité palestinienne, et les efforts israéliens ont contrecarré environ 400 tentatives d’attentats, parmi les attaques prévues, y compris 20 kidnapping de soldats et des civils israéliens.

Le troisième volet a été les représailles sélectives. En réponse à la Haba, les agences de sécurité israéliennes ont limité des mesures de rétorsion à l’environnement immédiat des attaquants. Les membres des familles des agresseurs, et parfois leurs clans étendus, se sont vu refuser un permis de travail en Israël, qui sont une source majeure de revenus dans toute la Judée Samarie. Certains ont également été privés de licences commerciales et les permis d’entrer en Israël.

Les villages qui ont produit plusieurs attaques ont été isolés et mis temporairement sous surveillance avec des points de contrôle militaires sur toutes les routes menant à eux. Lorsque des attaques répétées à coups de couteau ont eu lieu, par exemple, au point de passage de Jalameh en Israël près de Jénine, les responsables israéliens ont bloqué tout le trafic, qui affectent le commerce de toutes sortes. Les services de sécurité ont également démoli les maisons des attaquants à l’occasion, imposer un prix économique important sur les familles, les clans, les villages et les quartiers et les dirigeants locaux se sont sentis obligés de dissuader les jeunes de commettre d’autres attaques. Des officiers des six brigades territoriales israéliennes en Judée Samarie ont également surveillé les communications constantes avec les notables palestiniens, mukhtars (chefs locaux) et des maîtres d’école.

Les stations de radio privées ont été piratées, perquisitionnées et fermées. Les dirigeants de prière prêchant la violence ont été arrêtés et condamnés. Dans de nombreux endroits, les responsables israéliens ont cherché à identifier et capturer les organisateurs des émeutes et ceux qui ont offert de l’argent pour les adolescents prêts à agir.

Peu à peu, ces efforts ont aidé à stopper l’expansion de l’Haba.