Israël interdit aux membres de l’UNESCO de se rendre au Tombeau des Patriarches à Hévron

Israël a refusé d’appuyer l’enquête de l ‘UNESCO et d’accepter leur visite de la ville de Hébron samedi dernier, leur projet visant à introduire l’ancienne ville des sites du patrimoine mondial dans la liste des sites « palestiniens ».

La vieille ville d’Hébron est l’un des 35 endroits qui peuvent être inclus dans la liste des sites du patrimoine dans le monde entier; les discussions à cet effet se tiendront en Pologne dans une semaine. L’Autorité palestinienne a cherché à faire accélérer le processus récemment, affirmant que le site est menacé d’extinction.

Depuis que la Palestine est devenu membre de l’UNESCO en 2011, l’Autorité surveille également de près d’autres sites sur la liste qui sont prétendument sous danger, y compris l’église de la Nativité et la route de pèlerinage à Bethléem.

Le Conseil international des monuments et des sites, qui est l’organisme professionnel qui enquête sur ces demandes, a recommandé ces deux sites dans sa liste apres une visite de cette équipe, mais cette fois-ci Israël a rejeté la demande, y compris le refus d’accorder des visas aux membres de l’organisation vers la vieille ville.

« Pourquoi perdre du temps et de l’argent», a déclaré Shama Hacohen, ajoutant qu’« Israël ne participera pas et ne va pas donner une légitimité à ce mouvement politique palestinien, sous le couvert de la culture et du patrimoine. Selon lui, «Israël prendra toutes les décisions pour empêcher ce déni de la relation entre Israel et l’histoire du peuple juif.»

Il a ajouté: « Nous sommes au milieu d’une campagne dirigée par le front palestinien ouvrant une nouvelle guerre des religions et la culture qu’ils essaient de nous imposer.»

