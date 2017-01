Israël a inventé des vêtements intelligents pouvant détecter les symptômes physiques

HealthWatch , une start-up israélienne a développé des vêtements intelligents qui surveillent les impulsions du porteur et d’autres signes vitaux et envoie les informations en temps réel par smartphone. La société a annoncé qu’elle a recueilli 20 millions de $ de Shijiazhuang Yiling Pharmaceuticals. Le dispositif est connu comme le Master Caution.

La société chinoise va payer 15 millions de dollars pour une participation de 23% dans HealthWatch et payer encore 5 millions de dollars pour les droits de vente des vetements en Chine .

Le vêtement est intégré par un systeme qui peut recueillir, stocker des données avec un processus d’un accéléromètre, bluetooth et infrarouge. Approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis et la marque CE en Europe, le dispositif surveille les signes vitaux, ainsi que l’activité cardiaque, la respiration et la température de la peau.

Ses capteurs sont tissés dans les vêtements pour apparaître comme des éléments de conception plutôt que d’un dispositif de surveillance. Le démarrage a été fondée par Yoram Romem et Amos Shattner, et a déjà soulevé un important capital. HealthWatch utilisera le produit pour ajouter encore 20 employés à sa liste actuelle de 18.

