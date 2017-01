Israël a contrecarré 1.226 tentatives de contrebande à Gaza en 2016

L’Autorité Cogat a contrecarré 1.226 tentatives de contrebande dans la bande de Gaza en 2016, soit une augmentation de 165% à partir de 2015.

Le ministère de Crossings Autorité de la Défense », l’organisme responsable de la surveillance des points de passage de Kerem Shalom et d’Erez en provenance d’Israël à Gaza ainsi que dans les territoires palestiniens administrés par l’Autorité a récemment conclu une autre année record pour contrecarrer les tentatives de contrebande de l’équipement et matériaux destinés au terrorisme, tout en permettant à la vie de continuer à Gaza.

Le Shin Bet (Agence de Sécurité d’Israël) et l’Autorité Crossings, ainsi que la coordination de l’armée israélienne des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), la police israélienne et l’administration fiscale, ont continué à lutter contre les tentatives persistantes de contrebande dans la bande de Gaza.

Divers éléments ont tenté de faire passer une large gamme de matériaux et d’équipement par le passage à l’organisation terroriste du Hamas, qui pourrait utiliser les importations illégales à des fins terroristes.

Bon nombre de ces opérations de contrebande ont utilisé des méthodes imaginatives, y compris par la mer et par l’ intermédiaire d’un service postal d’Israël . Ces tentatives comprennent la contrebande de tout, des armes à feu à des camions entiers .

Les tentatives de contrebande ont augmenté chaque année depuis l’opération Tsouk Etan à l’été 2014.

En 2016, 1.226 tentatives de contrebande ont été déjoués, ce qui représente une augmentation de 165 pour cent à partir de 2015.

Cette augmentation est due à l’augmentation du trafic de camions, une liste élargie des articles contrôlés et une dissuasion accrue parmi les chauffeurs routiers entraînant une baisse de la coopération avec les passeurs.

Des dizaines d’enquêtes menées par le Shin Bet ont donné lieu à un «dommage significatif» à la contrebande concernant l’infrastructure dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Défense.

Des exemples d’articles saisis lors de tentatives de contrebande contrariées comprennent des drones et des plus petits, caméras de sécurité, pièces de véhicules démantelés, les moteurs de 4X4 et des pneus, des lasers, des équipements de plongée de qualité professionnelle pouvant être utilisée par les commandos du Hamas, du matériel de communication, des batteries de voiture, vêtements militaires, fibre de verre à double usage utilisés dans la construction des tunnels, polyester liquide et un matériau adhésif utilisé pour la construction de la fusée, soudure en spirale, tuyaux d’aluminium et de fer, des pompes à eau utilisées pour les tunnels terroristes, des pastilles métalliques, des tiges d’acier et d’ autres matériaux utilisés dans la différentes étapes de la roquette et la production d’obus de mortier.

«La guerre amère de l’établissement de défense contre les trafiquants a sensiblement ralenti le renforcement des groupes terroristes à Gaza», a déclaré le Gen. (res) Kamil Abu-Rokon, chef du ministère de la Défense. « Ces derniers mois, nous avons installé un nouveau système de contrôle de l’expédition à Kerem Shalom, le plus avancé dans le monde, et nous avons ajouté des technologies et de nouvelles méthodes d’essai qui ajoutent à nos capacités dans la lutte quotidienne contre les passeurs. »

Dans les nouvelles, l’Autorité Crossings a enregistré quelque 13 millions d’entrées pour piétons palestiniens en Israël à travers ses points de passage en 2016, et 1,6 millions de plus qu’en 2015.

Le pic était en Octobre avec un record de plus de 55.000 piétons quotidiens croisés en Israël pour l’emploi, pour le commerce, ainsi que pour le traitement médical et humanitaire.

En 2016, la circulation des marchandises israéliennes à Gaza par Kerem Shalom a augmenté de 13 pour cent à 175.000 camions et a culminé à une moyenne de 890 camions par jour tout au long du mois d’Octobre.

Ces importations comprenaient le ciment qui a été destiné à la construction, mais souvent volés par le Hamas et utilisés pour construire ses fortifications militaires .

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander