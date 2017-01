Israël a atteint un record de tous les temps pour le tourisme entrant, selon le ministère du Tourisme.

Dans le contexte de la sécurité au Moyen-Orient et en dépit de la baisse du tourisme entrant dans de nombreux pays de la région, Israël a enregistré une augmentation de 3,6 pour cent dans le tourisme entrant pour 2016, avec 2,9 millions d’entrées touristiques.

Les fonctionnaires du ministère du tourisme disent qu’ils ne sont pas surpris par ces statistiques, cependant; ils attribuent l’augmentation à un changement stratégique en marketing et une augmentation du budget dans le marketing.

Le programme de marketing adoptée par le ministre du Tourisme Yariv Levin et mis en œuvre sous la direction du Ministère du Tourisme Directeur général Amir Halevi axé sur la création de la demande en Israël par la construction de sous-marques adaptées aux différents marchés cibles. Cela a été soutenu par de vastes campagnes et y compris de nouveaux marchés étrangers tels que l’Inde et la Chine, qui ont chacun enregistré des augmentations importantes dans le tourisme entrant.

Le ministère du Tourisme a également favorisé les collaborations avec les plus grandes agences de voyages en ligne internationaux tels que Expedia et TripAdvisor. En outre, le ministère a travaillé avec les compagnies aériennes internationales pour les exposer au potentiel économique d’ouvrir des routes en Israël et, entre autres, en motivant chaque passager de vol à l’aéroport Ovda près d’Eilat, et pour ouvrir de nouvelles voies à l’aéroport international Ben Gourion.

Le ministre du Tourisme Yariv Levin a dit « L’augmentation des entrées de touristes en Israël est le résultat des budgets importants qui ont été alloués pour le marketing et les campagnes attrayantes, l’investissement dans de nouveaux marchés et le développement des sous-marques pertinentes pour différents marchés cibles.

« Les plans stratégiques sont adaptés aux fluctuations et aux changements dans l’industrie du tourisme dans le monde entier. Je vais continuer à faire avancer les activités du ministère avec les partenaires internationaux stratégiques afin que le marché du tourisme en Israël continuera à se développer et prospérer « .

Avec un budget de près d’un demi-milliard de shekels, le plus élevé jamais pour le marketing touristique, l’accent a été mis sur les campagnes sur les marchés clés avec les plus grands nombres de tourisme réceptif et le plus grand potentiel de croissance supplémentaire.

Ceux inclus les Etats-Unis, la Russie, l’Allemagne, la France, l’Angleterre et d’autres. L’accent a été également mis sur l’investissement dans les marchés nouveaux et importants à fort potentiel pour faire augmenter le tourisme, en particulier l’Inde et la Chine.

Israël a remporté le prix du Voyage & Leisure au Magazine indien comme la meilleure destination pour l’histoire et du patrimoine,et a remporté le prix de la Meilleure destination 2016 dans les médias chinois.

