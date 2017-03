Israël a arrêté six Palestiniens soupçonnés d’activités terroristes

L’armée de défense d’Israël (IDF) a arrêté six Palestiniens soupçonnés d’avoir été impliqués dans des activités terroristes, et a démantelé trois ateliers où les armes à feu ont été fabriqués en Judée et Samarie.

Lors d’une opération conjointe à grande échelle, avec la participation des forces militaires israéliennes et le Service général de sécurité (Shabak), des ateliers où les armes à feu ont été fabriqués ont été découvertes. Les armes et matériaux pour la fabrication d’armes ont été saisies, dont cinq tours, et l’un des ateliers a été scellé.

Les rapports indiquent également qu’ils ont arrétés entre cinq et six suspects impliqué dans des activités terroristes, ainsi que dans des émeutes contre les civils et les forces de sécurité.

Les détenus ont été transférés pour interrogatoire.

