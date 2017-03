Israel est la 8 ème force militaire au monde selon une étude américaine

Israël a été classé trentième dans l’indice américain des « meilleurs pays du monde » en 2017. Ceci est une baisse par rapport à l’ an dernier, où Israël était classé 25 ème. Cependant, en termes de puissance militaire, le pays garde une bonne place.

La première place dans le classement des meilleurs pays au monde est la Suisse, puis le Canada et le Royaume-Uni. Les États – Unis sont classés seulement septième, et est à la traîne derrière l’ Allemagne, le Japon et la Suède, qui fait face à l’ Australie. Un an plus tôt aux les États – Unis avaient été classés à la quatrième place.

Israël, comme indiqué, a été classé trentième, mais en termes de puissance militaire , le pays est considéré comme huitième au monde. Ses points faibles sont l’«aventurisme» tandis que » l’ esprit d’ entreprise » sont les points forts et la « qualité de vie » où Israël a reçu une note pondérée de 3,4 et la Suisse en premier lieu a reçu une note parfaite de 10.

Bien que d’ autres indicateurs affirment que les États – Unis sont toujours considérés comme les plus puissants dans le monde, il semble aujourd’hui que respectivement, la Russie, la Chine, la Grande – Bretagne et l’Allemagne sont plus redoutables. L’Iran arrive au 14e rang de l’indice, même si , dans les meilleurs pays du monde il est classé 79, donc avant – dernier.

L’indice est basé sur une enquête menée après les élections présidentielles chez 21 mille chefs d’entreprise et les citoyens américains, qui détiennent une variété de points de vue et des idéologies, ainsi que parmi les peuples d’Europe, d’ Asie, du Moyen – Orient et en Afrique. « Nous voulions vérifier combien les troubles politiques et les changements peuvent influer sur la perception de l’état des États – Unis » dans le monde « , a déclaré l’ éditeur de l’ enquête, Brian Kelly.