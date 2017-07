Ismaïl Haniyeh fait un appel à la guerre :  » Israel a franchi la ligne rouge, préparons à la libération de Jérusalem et l’ascension du Prophète ».

Le chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique (Hamas) Ismail Haniyeh, appelle le peuple palestinien et les peuples arabes et islamiques pour demain, lors de la « journée de colère » pour soutenir la « ville occupée de Jérusalem » et de « la mosquée Al-Aqsa » qui est en vérité l’endroit où se trouve le Mont du Temple Juif, en jurant de ne « pas permettre à l’entité israélienne de mettre en pratique ses plans ».

Haniyeh s’est exprimé lors d’un discours télévisé jeudi après-midi : « Je fais appel à nos gens partout qui pourraient se déplacer demain dans la terre de la Palestine et tous les exilés et défendre Jérusalem et Al-Aqsa, et montrer l’unité du peuple dans cette guerre, confirmant que nous nous préparons à revenir pour la libération de Jérusalem et l’ascension du Prophète».

L’ancien chef du Hamas Haniyeh a fait appel aux peuples arabes et islamiques « levez vous tous de vos capitales, les villes et rues dans un élan de solidarité avec notre peuple à Jérusalem et Al-Aqsa, et imposez que les systèmes (détecteurs de métaux par Israël) de nos ennemis ne seront présent à Jérusalem et Al-Aqsa. »

Haniyeh est aujourd’hui la plus haute figure du Hamas et a fait un appel à la guerre contre Israël : «C’est un tournant important dans la bataille pour libérer la volonté arabe et la libération de Jérusalem».

Il a ajouté : « Je dis très clairement que Al-Aqsa et Jérusalem est une ligne rouge et que la fermeture politique et les mesures punitives à Jérusalem et les lieux saints ne passeront jamais… et en particulier le mouvement du Hamas ne permettra pas à l’occupation de mettre en pratique ses plans dans la mosquée Al-Aqsa, car nous donneront notre vie et notre âme, c’est une doctrine de combat et le peuple de la nation contre l’ennemi».

Haniyeh a félicité les terroristes qui ont tué les deux policiers sur le Mont du temple : «Je salue les héros qui ont réalisé les opérations héroïques je salue le peuple et les familles des terroristes qui ont un sang pur et je veux insister sur la cohésion du peuple, l’unité, et que Jérusalem et Al-Aqsa nous appartient».

Haniyeh a aussi appelé la nation arabe et islamique à mettre fin aux affrontements inter-conflits car il n y aura aucun vainqueur, en ajoutant : « Il est temps pour le consensus et la cohésion nationale entre l’arabe et musulman pour la cause de Jérusalem et la Palestine.»

Haniyeh, a exprimé « sa fierté chez les jeunes hommes et les femmes de Jérusalem qui sont stationnées aux portes d’Al-Aqsa pour manifester et attaquer les forces de l’ordre et a affirmé que la souveraineté à Jérusalem n’est pas à l’occupant, ni aucune autre pays, ni au peuple de Jérusalem, mais seulement aux Palestiniens. »