Iran: « Israël est la plus grande menace pour la sécurité mondiale »

Le ministère des Affaires étrangères de Téhéran a répondu aujourd’hui (jeudi) aux propos de Netanyahu, qui a dit lors de sa rencontre avec le Président des Etats-Unis que l’Iran est la plus grande menace pour le monde.

«La plus grande menace pour la paix internationale est le régime sioniste avec des centaines d’ogives nucléaires », a expliqué un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Le Président des États-Unis a déclaré que les ambitions nucléaires de l’Iran constituent le défi le plus important de la sécurité d’Israël. Le Ministère des Affaires étrangères de l’Iran a dit à travers son porte-parole : «L’ironie amère de ces accusations sans fondement vient du régime sioniste qui est soumis à aucune surveillance internationale. »

Qasemi a réitéré la demande de l’Iran que Téhéran doit développer des ambitions d’armes nucléaires, « Les accusations contre l’Iran contredisent plusieurs rapports de l’AIEA qui a confirmé le programme nucléaire iranien est destiné à des fins pacifiques. »

Trump a récemment placé le gouvernement iranien « sous caution » après le lancement d’un essai de missile balistique.

Il a également imposé de nouvelles sanctions sur le régime. Hier, il a déclaré lors de sa rencontre avec Netanyahu. « La sécurité que vous [Israel] défiez est immense – y compris la menace des ambitions nucléaires de l’Iran, nous en avons beaucoup parlé. Nous avons imposé de nouvelles sanctions sur l’Iran et ferons davantage pour empêcher à l’Iran de développer des armes atomiques et continueront à aider la défense en Israël, afin de veiller qu’Israël a la capacité de se protéger contre les menaces, et où malheureusement il y en a beaucoup . »

Le Premier ministre Netanyahu a également évoqué la menace iranienne lors d’une réunion avec Trump, et a déclaré que l’Iran a déclare à plusieurs reprises leur intention de détruire Israël, et ils écrivent aussi ces choses sur leurs missiles.