Iran: «Israël a engagé des tueurs pour assassiner les scientifiques nucléaires »

Le représentant de l’Iran à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) Reza Najafi a accusé Israël d’être derrière les assassinats de plusieurs scientifiques travaillant pour le programme nucléaire iranien.

« Alors que les scientifiques nucléaires à travers le Moyen-Orient ont été tués par des terroristes recrutés par le régime (sioniste), les experts nucléaires du régime (sioniste) ont accès aux installations nucléaires dans certains pays », a déclaré Najafi.

Le représentant iranien a également critiqué Israël pour avoir ignoré à plusieurs reprises les appels internationaux à adhérer au Traité de non-prolifération (TNP) des armes nucléaires.

« Malheureusement, le régime sioniste a ignoré les demandes légitimes de la communauté internationale au cours des dernières années, et avec le soutien aveugle de certains pays occidentaux, ce pays a violé toutes les lois et règlements internationaux, et a avancé son programme nucléaire militaire et dangereux», a déclaré Najafi .

Au moins quatre scientifiques nucléaires iraniens ont été tués entre 2010 et 2012. Téhéran a affirmé que le Mossad, le service secret israélien des Affaires étrangères est derrière leur mort, et qu’ils font partie d’une campagne visant à saboter leur programme nucléaire.