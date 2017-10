Iran contre Trump : 15/5 – Par Edmond Richter

IRAN CONTRE TRUMP: 15-5

En fait je devrais dire :

Iran – Obama : 10 – 0 (L’accord catastrophique avec l’Iran)

Iran – Trump : 10 – 5 (Trump dé-certifie l’accord)

Iran – Trump : 15 – 5 (Les Iraniens reprennent Kirkouk aux Kurdes)

Trump avait bien réagi en dé-certifiant l’accord de 2015 sur le nucléaire Iranien mais il a tout perdu de cet avantage en ne stoppant pas l’offensive contre les Kurdes de Kirkouk.

Le problème avec les Etats-Unis et l’Occident en général (L’Europe n’en parlons pas, est en état de déliquescence avancée) c’est qu’ils n’ont aucune idée de la mentalité moyen-orientale. C’est pire que de l’ignorance, c’est une incapacité radicale à concevoir la manière de penser des orientaux. (1)

Cela débuta avec l’accord Sykes-Picot de 1916 où des États artificiels furent crées au moyen de règles le long desquelles on dessina des frontières aussi absurdes et farfelues que stupides car elles ne tenaient aucun compte des ethnies tribales et des religions. Tracées au couteau…

Après divers épisodes colonialistes, cela continua avec Bush qui bombarda l’Afghanistan pour laisser tomber peu après la recherche d’Osama Ben Laden afin d’attaquer l’Iraq. La victoire fut facile, vu l’écrasante supériorité militaire des USA mais l’après-victoire fut catastrophique.

Paul Bremer, l’administrateur-proconsul de Bush en Iraq renvoie toute l’armée iraquienne dans ses foyers, SANS SOLDES ET AVEC LEURS ARMES !!! Cela confine au dérangement mental…

Cette armée humiliée, désœuvrée, entrainée et armée constituera le noyau de la rébellion iraquienne qui infligera aux troupes US de lourdes pertes.

Bush appelle le Général Petraeus a prendre le commandement de l’armée en Iraq. Petraeus est l’un des rares à avoir étudié les mouvements d’insurrection et de guerillas et à avoir réfléchi à ce qu’il faut faire. Il étoffe l’armée en Iraq (the Surge) et négocie avec succès des accords avec les tribus sunnites. L’insurrection commence à se calmer.

Malheureusement Bush installe le chiite Al Maliki en tant que premier ministre et celui-ci en profite pour écarter, humilier et opprimer les sunnites ce qui relance la rébellion.

Arrive Obama qui rapatrie les boys, laisse un vide s’installer d’où naitra DAESH, l’Etat Islamique qui fera fuir l’armée iraquienne, raflera des montagnes d’armement fournis par l’armée Américaine (y compris des chars et des véhicules blindés) et s’installera à Mossoul.

Il faudra trois ans de combats, des milliards de dollars, des milliers de morts et de blessés pour reprendre Mossoul avec l’aide des Kurdes, des Turques, de l’armée iraquienne, du soutien aérien US et des gardiens de la révolution Iranienne dont on se demande ce qu’ils avaient à faire là.

Les Kurdes qui ont été le fer de lance de la guerre contre Daesh, qui ont payé le prix du sang dans cette guerre impitoyable, déclarent leur indépendance et s’emparent des champs pétrolifères de Kirkouk, estimant que c’était la récompense de leurs sacrifices contre l’état islamique.

La Turquie (qui est violemment contre l’indépendance des Kurdes), l’Iraq (qui ne peut accepter la sécession kurde), l’Iran (qui a assujetti l’Iraq et craint que ses propres kurdes ne suivent l’exemple de ceux d’Iraq) envoient leurs troupes et délogent les Kurdes de Kirkouk.

C’EST À CE MOMENT LÀ QUE TRUMP FAIT UNE ERREUR FATALE : Il laisse faire au lieu de décréter une véritable ligne rouge afin de protéger les Kurdes.

Pourquoi est-ce à mes yeux une erreur fatale ? Parce qu’au Moyen-Orient TOUT est affaire de puissance ou de soumission (« Islam » veut dire soumission), d’honneur ou d’humiliation, de force ou de faiblesse.

Les Iraniens décapitent des Kurdes, non pas par barbarie gratuite mais par barbarie politique. C’est un message à l’Amérique et surtout aux peuples du Moyen-Orient : « Nous, l’Iran, nous humilions et décapitons les alliés de l’Amérique et celle-ci laisse faire. Ne vous alliez pas à elle car elle vous laissera tomber comme Obama a laissé tomber Moubarak et l’Arabie saoudite, comme Trump laisse tomber ses alliés Kurdes que nous pouvons humilier et décapiter à volonté… »

Je le répète Trump a commis une erreur fondamentale et de ce fait il a perdu une bataille d’une importance vitale : Il avait attaqué verbalement les gardiens de la révolution et ceux-ci ont réagi en chassant et en tuant ses alliés. L’ Iran va augmenter son soutien aux terrorismes, va accélérer son programme de missiles balistiques ainsi que son programme nucléaire. Si Trump avait décrété une ligne rouge devant Kirkouk et l’avait fait respecter avec son aviation quitte à bombarder les gardiens de la révolution, il aurait fait comprendre à l’Iran (et à la Turquie) qu’il ne plaisante pas.

Il ne l’a pas fait et maintenant seul un bombardement des installations nucléaires de l’Iran pourra arrêter celui-ci.

(1) Oswald Spengler a génialement expliqué dans « Le déclin de l’Occident » (1920) l’incapacité d’une culture a comprendre la pensée d’une autre culture car ce sont deux systèmes clos sur eux-mêmes.