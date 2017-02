Un invité arrive avec 160.000 shekels à un mariage à Bnei Brak, provoquant l’arrivée de la police et des démineurs …

Mais que peut-on faire avec 160 000 shekels à un mariage (42 000 €) ?

L’histoire commence avec une valise suspecte, proche d’une salle de fête. Rapidement, l’instinct de sécurité israélien s’active et on fait appeler la police et les démineurs pour vérifier….

Fort heureusement, ils n’ont pas fait exploser la valise qui contentait un bon petit magot, mais suite à une vérification, les démineurs découvrent pas moins de 160 000 shekels dans cette valise, sur la rue Aharonovitz, à Bnei Brak.

Le propriétaire a été retrouvé, c’était un touriste venu assister au mariage, qui en sortant de la voiture a posé sa précieuse valise et l’a oubliée, se précipitant vers la salle.

Le propriétaire a été retrouvé dans la salle, il a récupéré son bien et a chaleureusement remercié la police .