Intolérance islamique : Il est interdit de souhaiter « Joyeux Noel » et « Joyeux Hanouca » aux chrétiens et Juifs !

L’intolérance islamique est connue et bien souvent oubliés par l’Europe qui prefere se concentrer à voter contre Israel à l’ONU ou ailleurs…

Si un Juif peut souhaiter « Bonnes Fêtes » à des arabes ou des chrétiens et un chrétien peut faire de même envers des juifs ou des musulmans, pour les islamistes , il est interdit de souhaite « Joyeux Noel » ou « Joyeux Hanoucca » à des croisés ou des juifs !

Cette nouvelle hadith vient du « religieux » saoudien Khaled Al-Felaij mise en ligne le 13 novembre 2016:

» Ces fêtes qui sont célébrées par les infidèles juifs et chrétiens sont mensongères et vont à l’encontre de la charia d’Allah et de Ses décrets. Elles sont fondées sur le mensonge, l’hérésie et le polythéisme. […] Il est tragique de constater que de nos jours, de nombreux musulmans célèbrent ces fêtes. Ils participent à des festivités, des réceptions et des banquets avec une abondance de nourriture, glorifiant ainsi ces fêtes. Cela constitue sans aucun doute une grande hypocrisie et une déviation de la voie juste. Il est haram [interdit] pour les musulmans de célébrer cette fête, de saluer ceux qui la célèbrent, de participer à leurs célébrations, de leur faire des présents ou d’accepter des présents de leur part. Tout cela est haram. »

Par contre il n’est pas « haram » que les autres religions souhaitent « bonne fête » aux arabes et encore mieux qu’ils se convertissent…

