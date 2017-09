INTERPOL ignore la terreur et les criminels quand il s’agit d’Israel

Le 25 septembre 2017, le conseil d’administration de l’organisation internationale des forces de police, INTERPOL, a accepté de mettre sur son ordre du jour une résolution pour accepter les Palestiniens dans INTERPOL.

En quelques heures, dans les premières heures du 26 septembre, un Palestinien, employé par des Israéliens pour travailler dans leur foyer, a tiré et tué trois Israéliens dans un acte de terreur particulièrement violent, effectué à l’entrée du village israélien de Har Adar.

L’attentat terroriste rappelle l’aveuglement cynique et naïveté de ces États, membres d’Interpol, dont le conseil a refusé hier de rejeter la résolution de l’adhésion à la Palestine. L’Assemblée générale d’INTERPOL a voté sur la résolution aujourd’hui, le 26 septembre, acceptant cet « état » terroriste.

La décision était également révélatrice de l’insensibilité totale de la communauté internationale, qui, en raison de l’exactitude politique et d’une envie incompréhensible de consolider les dirigeants palestiniens, ne se rend pas compte que, ce faisant, ils donnent aux Palestiniens un feu vert et une licence pour inciter et récompense la terreur.

Alan Baker, résident de Har Adar

Réactions en Israel :

Le ministre de la protection de l’environnement Ze’ev Elkin (Likoud) a déclaré que « Israël ne peut pas rester au ralenti face à la guerre diplomatique des Palestiniens. Nous devons convoquer le cabinet et arrêter notre bonne volonté à l’intention de l’Autorité palestinienne ».

Elkin, qui détient également le portefeuille de Jérusalem au Cabinet, a déclaré que Israël doit retirer les permis de transfert spéciaux qu’il approuve pour les responsables de l’AP, qui, selon lui, incitent l’Etat juif.

La député Shuli Moallem (Bayit Yehudi) a déclaré que l’Interpol, comme toutes les autres organisations internationales, était partial envers Israël. « La lutte de notre part doit continuer, même si elle semble sans fin », at-elle déclaré. Elle a ajouté, cependant, qu’il y avait des choses que le gouvernement israélien aurait dû faire, mais qu’il manquait, d’empêcher le résultat.

La motion est passée par un vote de 75 à 24, avec 34 abstentions. Les Palestiniens ont besoin de plus des deux tiers des votes oui ou non, et ont franchi ce seuil facilement.

Comme à son habitude, l’ancien Premier ministre Ehud Barak a tweeté qu’il s’agissait d’un autre des échecs de Netanyahu. L’écart entre la réalité et les discours impressionnants mais vides augmente. Le leadership construit uniquement de «parler grand» met en péril Israël.

