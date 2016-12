Les institutions juives en France critiquent l’actuel ministre de le Défense, Avigdor Liberman

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) a considéré comme «excessif et inexact » une déclaration controversée du ministre de la Défense , Avigdor Liberman, qui a exhorté les habitants juifs de France à quitter le pays pour augurer une persécution contre lui .

Liberman a déclaré que la conférence de paix sur le conflit israélo-palestinien conduit par la France et qui se tiendra à Paris le 15 Janvier est « une version moderne» de l’affaire Dreyfus.

Pour rappel, le capitaine français de l’ armée Alfred Dreyfus, Juif alsacien, qui en 1894 a été jugé et reconnu coupable de trahison pour avoir distribué des documents secrets de l’ Empire allemand, où il a passé plusieurs années en prison, mais a ensuite été disculpé après des litiges qui a révélé la fracture existante dans la société française de l’époque.

L’affaire Dreyfus a ensuite montré les tensions dans la société française, dans un contexte de lutte contre l’antisémitisme et la germanofobia après l’annexion de l’ Alsace par l’Empire allemand en 1871, comme une conséquence de la guerre franco-prussienne de 1870.

Dans un communiqué, le CRIF a dit que les déclarations de Liberman (chef du parti d’Israël Beitenou ) « sont excessives et historiquement inexactes , rappelant qu’il y a des Juifs en France depuis plus de 2000 ans qui ont acquis la pleine citoyenneté en 1791 ».

En outre, le CRIF a regretté que « ces déclarations maladroites peuvent faire profiter les anti – sémites et participer à la désinformation sur l’engagement des Juifs de France avec la République ».

Lors de la conférence ministérielle de Paris , 70 pays et organisations, ont été invités le 3 Juin lors d’un «ensemble complet d’initiatives » pour reprendre les négociations entre Israéliens et Palestiniens pendant que les civils en Syrie meurent tous les jours dans les combats entre rebelles, organisations terroristes et armées de la coalition dont fait partie la France.

Le CRIF ne s’est pas exprimé contre la prochaine réunion en France , pour de nouvelles négociations le 15 janvier entre israéliens et palestiniens sans prendre en compte les demandes israéliennes…

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander