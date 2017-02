Les institutions Juives de nouveau menacées aux Etats Unis

Plusieurs institutions juives dans dix Etats des Etats Unis ont reçu ce mardi 31 janvier et 1 février des appels téléphoniques anonymes au sujet de la présence d’explosifs et de bombes .

Les personnes ont été évacués à la hâte sous le contrôle des sapeurs pompiers et dresseur de chiens renifleurs de substances explosives et quand tout risque a été confirmé négativement, les gens sont revenus à la routine.

Il y a eu deux précédentes vagues d’alertes contre les communautés majeures Juifs américaines (comme le « Jewish Community Center) , le 9 et 18 janvier, qui avaient reçus des menaces sur les bâtiments qui ont été évacués

Les centres JCC sont fréquentés par la communauté, en particulier dans l’après – midi et le weekend , où des centaines d’enfants et d’adultes juifs, dont beaucoup d’Israéliens étudient l’ hébreu et le judaïsme .

Le gouvernement fédéral américain a dit qu’il essaie de localiser la source du harcèlement , mais n’a pas donné de détails sur les progrès de l’enquête.

Ce type de menaces répétées est selon le FBI, un mécanisme pour essayer de nuire à la vigilance des institutions et la préparation des communautés juives lors d’une attaque réelle.