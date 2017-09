Initiative rare en France | Une école primaire dans le Var nommé selon un bébé tué par les Nazis

L’école primaire de Tourtour, dans le Var, sera nouvellement baptisée avec le nom d’une jeune victime de la Shoah : Nelly Ovadia.

Elle n’avait que 15 mois quand les Nazis ont décidé de la gazer à Auschwitz-Birkenau dans ce même village de Tourtour ou elle fut arrêtée car l’occupant italien a capitulé et été remplacé par les nazis, et des maires nommés par le gouvernement de Vichy dénoncant les juifs.

« Ma sœur et mon beau-frère ont été pris avant moi pendant que je gardais ma petite nièce. Je me suis échappée avec le bébé dans les bras dans la forêt. J’ai été obligée de me rendre parce que les jeunes du village sont venus nous voir et m’ont dit ‘Annette, si vous ne vous rendez pas, on fera 10 otages’. Alors, je me suis rendue, toute penaude, je ne savais plus comment faire », selon Annette Barbut.

« J’ai frappé à toutes les portes pour qu’on me prenne le bébé, tout le monde avait peur », dit-elle. À Tourtour, une dame, enfant à l’époque, a confié à Annette que sa mère avait eu toute sa vie le remord de n’avoir rien pu faire.

Sa nièce a été déportée avec ses parents et gazée dès son arrivée à Auschwitz le 27 mars 1944.

« Ce sera une leçon d’histoire, et chaque année on a convenu d’aller parler aux élèves », indique Daniel Wancier de Yad Vashem Nice Côté d’Azur, lui aussi rescapé des persécutions antisémites. Selon M. Wancier, une seule autre école porte le nom d’enfants morts victimes de la Shoah, dans les Pyrénées-Orientales. (source : www.ouest-france.fr)