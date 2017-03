Initiative nationale pour la sécurité alimentaire : 10.800 familles recevront via une carte prépayée 500 ILS chaque mois

Le ministre du Travail et des Services sociaux, Haim Katz, a annoncé le lancement d’une initiative nationale pour la sécurité alimentaire, estimée à 60 millions de shekels.

Le programme, mené en collaboration avec le Collel Chabad et Leket Israel, la Banque nationale d’alimentation, accordera à quelque 10 800 familles nécessiteuses souffrant d’insécurité alimentaire une carte prépayée de 500 shekels par mois pour acheter de la nourriture.

« Aujourd’hui, nous lançons une nouvelle initiative visant à permettre aux familles ayant des besoins de sécurité nutritionnelle toute l’année et de manière respectable », a déclaré Katz lors d’une conférence de presse avant de lancer l’initiative à la Knesset.

Le programme commencera comme un projet pilote débutant ce mois avec le but de remplacer le système actuel de fournir des paniers de nourriture pour les nécessiteux seulement pendant les fêtes; Il fournira plutôt une assistance mensuelle continue.

Ainsi, les familles recevront une carte prépayée de 250 ils qui peut être utilisée pour acheter de la nourriture et des articles de première nécessité dans les épiceries, à l’exception du tabac et de l’alcool, tandis que les 250 ils supplémentaires serviront à acheter des denrées alimentaires comme les légumes, qui seront livrés directement aux foyers des familles nécessiteuses.

Quelque 36 municipalités participeront à l’initiative de ce projet pilote, y compris Jérusalem, Beersheba, Safed, Baka al-Gharbiya, Kfar Kasim et Sderot.

« C’est une initiative qui inclut tous les segments de la population de tout le pays – Nord, Sud, Centre, haredim [ultra-orthodoxe] et laïque, Juifs et Arabes », a déclaré Katz.

Il a dit espérer que l’initiative pilote réussira et se révélera utile afin que le projet puisse être élargi pour inclure des familles les plus défavorisées dans tout le pays.

Mendy Blau, le directeur du Collel Chabad, l’organisation sociale la plus vielle en Israël depuis 226 ans, a qualifié l’initiative de «véritable bouleversement».

«C’est la première fois qu’un programme d’une telle ampleur est mis en avant de façon respectable et respectueuse [pour les nécessiteux] », at-il dit.

Blau a remercié le ministre de l’aide sociale au nom des familles défavorisées pour son «soutien à ce projet énorme et important». Le PDG de Leket Israel, Gidi Kroch, a déclaré que depuis des années, son organisation «a sensibilisé aux avantages financiers, sociaux et environnementaux du sauvetage alimentaire. »

« Je me réjouis de l’initiative du ministère du Bien-être social visant à traiter la question de l’insécurité alimentaire en fournissant de la nourriture aux personnes nécessiteuses qui ont été secourues », a-t-il déclaré. »

Leket Israël transfère de la nourriture à ceux qui en ont besoin sur une base continue. Mais grâce à ce projet et à ses partenaires, nous avons réussi à atteindre des familles qui souffrent d’une sévère insécurité nutritionnelle et dont certaines ne nous contacte plus aujourd’hui.

