Une infirmière juive décide d’allaiter un bébé palestinien dont la mère a été grièvement blessée dans un accident

Un couple palestinien à Hébron a été impliqué dans un grave accident de la circulation, le père a été grièvement blessé et il est mort de ses blessures.

C’est au niveau de l’hôpital des enfants à l’hôpital Hadassah Ein Kerem qu’une infirmière juive Zach Ostrowski s’est portée volontaire pour allaiter le bébé palestinien de neuf mois de Hébron, sa mère a été grièvement blessée et la jeune femme juive a accepté de le nourrir, car selon elle, »chaque mère qu’elle soit juive ou pas ferait cela « , dit-elle.

La voiture de ce couple palestinien avec leur bébé a eu une collision frontal avec un bus blindé sur la route 60. Le père a été tué sur le coup et la mère, qui avait une ceinture, a eu la tête grièvement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital Hadassah Ein Kerem sous anesthésie et sous respiratoire et a été admis à l’unité de soins intensifs.

Le bébé, qui a été légèrement blessé, a été amené à la salle d’urgence, mais il n’y avait personne pour le nourrir et il a refusé de manger au biberon. Pendant sept heures, jusqu’à l’arrivée du Ostrovsky-Zack, il ne mangeait rien et ne faisait que pleurer. Les tantes de l’enfant étaient impuissantes : « On m’a demandé si je pouvais les aider à trouver quelqu’un pour allaiter le bébé », a dit-Zak Ostrovsky. « En tant que mère nourricière, je n’ai pas hésité et je leur ai proposé de le faire moi-même. »

« Je l’ai nourri cinq fois », dit-elle. « Sa tante me serra dans ses bras et m’a remercié. Ils étaient vraiment surpris et m’ont dit si en tant qu’ infirmière juive j’étais d’accord de nourrir le bébé palestinien. La question ne se posait même pas pour moi »

L’infirmière a posté un post au sujet du bébé sur le groupe Facebook des mères allaitantes, La Leche League, et a été surpris par les réactions. « En deux heures, j’ai eu 1000 likes et des commentaires des femmes qui se sont portés volontaires pour aider. Les bénévoles étaient prêtes à voyager, même de Haïfa pour le nourrir. Entre-temps, j’ai continué à essayer d’exposer l’enfant au biberon, sans succès, » dit-elle.

La mère du bébé est toujours sous sédation et un appareil respiratoire. Elle devrait être libéré de l’hôpital et habitera avec ses grands-parents qui vivent à Hébron, où sa tante continuera à le nourrir.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr