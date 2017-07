Incroyable : Elle ne savait pas qu’elle allait se marier pendant la cérémonie d’ouverture des Maccabiades à Jérusalem

Une proposition en cours et un mariage immédiat ont ravi les milliers de participants lors de la cérémonie d’ouverture des Maccabiades à Jérusalem, ce jeudi soir.

Quelque 10 000 athlètes, leurs familles et d’autres visiteurs de 80 pays se sont réunis au stade Teddy de la capitale pour lancer les 20èmes Maccabiades qui les verront concourir au cours des deux prochaines semaines dans plus de 40 catégories sportives.

Au cours de la cérémonie, un joueur canadien de hockey, Avi Steinberg, a été appelé sur la scène par l’actrice israélienne Noa Tishby, qui a participé à l’épreuve.

« Je suis très excité d’être ici… Ce qui rend cela encore plus spécial pour moi, c’est que ma petite amie, Rachel Dixon, l’amour de ma vie, qui vient de terminer sa conversion au judaïsme, a débarqué pour la première fois en Israël » a déclaré Steinberg.

« Elle est ici ? Elle est là ? » demande Tishby, avant d’inviter la jeune femme à venir sur scène.

« Je me sens honorée d’être ici », dit Rachel, vêtue d’une longue robe blanche.

Steinberg, vêtu d’un short et d’une chemise, parle alors de sa petite amie : « Je veux que tu saches que grâce au temps et à l’expérience, je suis venu apprécier combien il est précieux de savoir qu’avec toi, la vie est un cadeau, et rien n’est mieux que de passer le reste de ma vie avec toi ».

Devant la foule animée, Steinberg se met à genou et lui fait une demande en mariage.

Dixon dit oui, et ils se font un câlin.

Après quelques minutes plus gênantes dans lesquelles il est révélé que Steinberg et Dixon ont été ensemble quatre ans, Dixon lui dit qu’il est vraiment très sérieux et il lui demande de fermer les yeux, puis une robe de mariée et un voile apparaissent sur scène.

Tishby demande à Dixon d’ouvrir les yeux (oh mon Dieu!) : « ce serait un honneur si nous nous marions ici, maintenant, veut tu le faire ? »

Dixon, qui semble très surpris, accepte, et elle et son futur conjoint vont dans les coulisses pour se préparer à la cérémonie de la Houpa, où le rabbin du couple, Avi Poupko, du Canada officierait.

»Elle ne savait rien de cela », affirme Tishby au public, »c’est réel : quel sport, » dit-elle à Dixon.

Puis, le chanteur israélien Avraham Tal, commence alors sa performance alors qu’une Houppa est installée sur scène, avec des fleurs et un tapis blanc.

Quatre amis de la délégation canadienne se placent près de la Houppa et la cérémonie commence.

Dirigé par Rabbi Poupko, Steinberg, maintenant vêtu d’un costume bleu et d’une cravate, et Dixon, avec une robe de mariée et un voile, échangent des bagues, Steinberg casse le verre avec son pied droit et voilà !

Aux sons d’une foule jubilatoire, les deux sortent de la scène alors qu’un autre musicien commence une performance de chant.

L’événement entier a été enregistré et publié sur YouTube par une femme qui dit qu’elle est la tante de Dixon et semble confirmer que sa nièce ne s’attendait pas à se marier sur place.

»Rachel pensait qu’il n y aurait qu’une demande, mais les organisateurs de l’événement l’ont surpris avec un mariage surprise à la télévision internationale », a-t-elle écrit.

Selon Poupko, qui vit maintenant en Israël, Rachel s’attendait à participer à un mariage israélien la semaine prochaine.

»Nous avions initialement prévu une petite cérémonie intime lors de la promenade de [Jérusalem] dimanche soir, mais lorsque les producteurs de la cérémonie d’ouverture ont entendu parler du couple, ils ont trouvé cette idée folle de faire partie de la cérémonie et surprendre Rachel selon le The Times of Israel.

