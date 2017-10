Incitation à la terreur | Tsahal ferme 8 locaux appartenant à des médias palestiniens

Tsahal a fermé cette nuit 8 locaux appartenant à des médias arabes et palestiniens, qui incitent les habitants à commettre des attaques en Israel et en désinformant l’actualité dans le pays.

De plus, les forces israéliennes ont arrêté 18 Palestiniens lors de raids en Judée Samarie, à l’aube aujourd’hui.

Parmi les locaux fermés, Tsahal a fermé le quartier général de « Pal Media » dans la ville de Ramallah à l’aube aujourd’hui et a émis un ordre de fermeture pendant 6 mois.

L’armée a arrêté les directeurs de Transmedia à Hébron, Ibrahim al-Jabari et Amer al-Jabari après la fermeture du siège de l’entreprise et la confiscation de l’équipement.

Les locaux de Ramsat, Transmedia et Pal Media à Shehem, Ramallah, Bethléem et Hébron ont été également fermés et le matériel confisqué.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال لعدد من الشركات الإعلامية في الخليل فجر اليوم ومصادرة معداتها.

تصوير بلال الطويل pic.twitter.com/TD2NuYokur — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 18 octobre 2017

قوات الاحتلال تغلق مقرات شركات ترانسميديا وبال ميديا ورامسات الإعلامية في الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم لمدة 6 شهور وتصادر معداتها فجراً. pic.twitter.com/QmZAWmdwJg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 18 octobre 2017

قوات الاحتلال تقتحم مقر شركة « بال ميديا » الإعلامية فجر اليوم حيث صادرت معداتها وأصدرت أمر بإغلاقها لمدة 6 شهور. pic.twitter.com/W7PszeP7MN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 18 octobre 2017

Suite à l’intervention d’Israel contre l’incitation arabe, le nouveau « gouvernement d’union national »(Fatah+Hamas), a fait sa première déclaration :

«Les forces d’occupation israéliennes ont commis des attaques flagrantes et cela s’inscrit dans le cadre de la tentative d’occupation pour empêcher le transfert de l’image de ses crimes».