Incendie dans une synagogue créée en 1852, à Manhattan

Un incendie a éclaté à la synagogue Beth Hamedrash Hagadol dans Lower East Side de Manhattan, le 14 mai 2017.

Les pompiers de la ville de New York sont ​​intervenus pour stopper le feu dans cette synagogue historique et vacante, dimanche soir, alors que les inspecteurs ont ouvert une enquête sur la cause de l’incendie.

Les flammes ont commencé vers 19h00, selon les rapports locaux. Ce feu dans le bâtiment de 167 ans n’a pas causé de blessé, mais le bâtiment a subi des dégâts importants.

Fondée en 1852, elle est considérée comme la plus ancienne congrégation orthodoxe juive russe aux États-Unis. Elle était opérationnelle depuis plus de 120 ans jusqu’à ce qu’elle ferme ses portes en 2007, en raison de la diminution de l’effectif et du besoin de réparations, estimé à 3-4 millions de dollars, après un incendie en 2001 qui avait détruit le toit et le plafond du bâtiment.

Le bâtiment a reçu un statut historique en 1967 et elle est devenue un lieu historique en 2003.

