Impossible de passer et recevoir des appels sur Golan Telecom

Beaucoup de clients de Golan Telecom se sont plaints au cours de la dernière heure d’un dysfonctionnement répandu dans les services de l’entreprise et ont signalé une incapacité à recevoir et à passer des appels depuis leur mobile.

En réponse, la société a déclaré aux clients que le problème avait débuté au cours de la dernière heure et qu’il était préjudiciable à certains appels, mais pas sur internet. « Les ingénieurs de la société travaillent pour réparer le problème dès que possible, et nous pouvons faire des appels via des applications de messagerie instantanée telles que Watsapp », ont-il déclaré.