IMPORTANT | Tout ce que vous vouliez savoir sur la grande loterie du Ministre Kahlon « pour acheter un des 15.000 logements en Israel à petit prix » !

Un nombre record d’appartements dans 24 villes à travers le pays dans le cadre des programmes préférentiels seront vendus à des milliers de jeunes familles qui seront en mesure d’acheter leur premier appartement bien moins cher que le prix du marché.

Toute personne qui a droit à cette prestation peut être enregistrée pour trois villes différentes, augmentant ainsi les chances de gagner. Les résidents de la ville, où les appartements sont joués, ont un avantage supplémentaire lors de ce tirage au sort. Le prochain grand projet de loterie se tiendra en Octobre 2017.

Le chef du logement de personnel, Avigdor Yitzhaki, explique: « La construction de logements – est une sphère qui nécessite beaucoup de patience. Et le but principal est de redonner confiance aux participants de ce projet « Le prix pour un nouveau venu. » Cette grande Loterie va réduire le nombre de familles israéliennes qui ne possèdent pas leurs propres maisons, environ 15 mille personnes ».

Le ministre des Finances Moshe Kahlon est aujourd’hui derrière ce grand programme de loterie « Mechir les Mishtaken » où seront attribués les 15.000 logements. Des milliers de jeunes familles qui ont gagné à la loterie, auront le droit d’acheter des appartements pour des centaines de milliers de shekels moins cher que le prix du marché. Jusqu’à présent, les entrepreneurs ont vendus plus de 40 mille appartements dans le cadre du programme des « nouveaux arrivant » et plus de 10 000 bénéficiaires ont déjà gagné un appartement. Cette nouvelle et grande loterie fera profiter des milliers de jeunes familles et leur garantira le droit d’acheter leur propre appartement, et ainsi accélérer le rythme des ventes de logements.

Le tirage au sort commencera à minuit ce dimanche 06/18/17, et durera quatre semaines. Les jeunes familles et d’ autres bénéficiaires admissibles à participer au projet « Le prix pour le nouveau venu, » seront en mesure de s’inscrire pour le plus grand rassemblement d’appartements dans 24 villes à travers le pays, dans 85 différents projets de construction d’ un total de 15.000 unités de logement. Le programme permettra de réduire le niveau de la demande de logements et d’ aider un grand nombre de jeunes familles d’acheter un appartement à un prix nettement inférieur au marché.

Dans le cadre de cette grande loterie sera tiré au sort 15.000 appartements dans les endroits suivants: Haïfa, Rishon Lezion, Netanya, Be’er Sheva, Beit Shemesh, Herzliya, Modiin, Ramla, Raanana, Roch Ain, Yavne, Nazareth Illit, Kiryat -Byalik, Gader, Ofakim, Migdal Emek, Kfar Yona, Tirat Carmel Atlit, Shlomi, Pardes, Ramon Mitzpe, Merkaz Shapira et Harish.

Le nom de la ville | Le nombre de logements | Le nombre de projets dans le village

Yavne: 1,981 – 6

Rosh Ain: 1684 – 8

Tirat Carmel: 1421 – 6

Bet Shemesh: 1307 – 10

Modi’in: 1300 – 11

Herzliya: 1176 – 5

Harish : 850-3

ramie: 800-2

Beer-Sheva: 732-4

Gader: 721-4

Rishon Lezion: 490-4

Kiryat Bialik: 433-2

Migdal Emek: 387-2

Kfar Yona: 288 – 2

Haifa: 261-2

Netanya: 240-2

Raanana: 130-4

Ofakim: 120-1

Atlit: 113 – 2

Nazareth ILIT: 78-1

Pardes: 56-1

Shlomi: 54-1

Merkaz Shapira: 20-1

Mitzpe -Ramon: 12-1

total: 14,654 -85

Les bénéficiaires qui ont soumis une demande d’un certificat bénéficiaire ( « certificat d’admissibilité ») au Ministère de la construction le 13.9.2016 de cette année seront inscrits au programme des premiers 60.000 personnes. Beaucoup de ces personnes ont déjà participé aux tirages au sort et ont gagné. Big Lottery augmente considérablement leurs chances. À l’ heure actuelle, il y a près de 45 mille bénéficiaires de premier ordre. Une fois le tirage actuel le chiffre sera seulement de 30 mille.

Le site d’enregistrement dira.moch.gov.il permet à chaque participant de s’ inscrire à une variété de projets dans trois localités différentes, ce qui augmentera leurs chances de gagner exactement où ils veulent acheter un appartement.

Le grand tirage de la loterie sera ouvert pendant quatre semaines, à partir de minuit du 18/06/17 jusqu’au 09/07/17. Des messages privés seront envoyés aux 15 milles chanceux le 14/08/17 .

En Octobre la tombola sera pour les villes comme Eilat, Beit Dagan, Mevasseret Zion, Rishon Lezion, Roch Ain, Modiin et bien d’ autres endroits du pays.

Les gagnants de la loterie auront une excellente occasion d’acheter un appartement dans la région, et à des centaines de milliers de shekels moins cher.

Par exemple, un appartement à Raanana coûtera 400 mille shekels moins cher que le prix du marché, à Modiin – un demi – million de shekels moins cher que des appartements similaires dans cette ville, chez les participants de Herzliya , il sera possible d’acquérir un appartement à un prix inférieur de 700 mille shekels par rapport au prix du marché, et pour Netanya, la réduction sera de 300 mille shekels.

Big loterie: Questions et réponses :

1. Comment participer à la loterie?

Seulement 45.000 participants seront autorisés dans ce programme « Le prix pour un nouveau venu ». Les règles de participation au programme sont similaires aux règles de participation aux autres dessins du projet « Mechir les Mishtaken » selon le site https://dira.moch.gov.il/.

2. Comment se passeront les tirages?

La loterie sera organisée selon les villes par ordre décroissant: celle qui est la plus peuplée (selon le Bureau central des statistiques) à la plus petite population. Dans les villes où il y a plus d’un projet de construction, les dessins seront effectués conformément à l’ordre d’être approuvé séparément.

3. Quel sera l’ordre des tirages?

Haïfa

RishonLezion

Netanya

BeerSheva

BeitShemesh

Herzliya

Modin

Raanana

Rosh Ain

Yavne

NazarethIlit

KiryatBialik

Gader

Ofakim

MigdalEmek

KfarYona

TiratCarmel

AtlitShlomi

Pardes

MitzpeRamon

Merkaz

Shapira

Harish

4. Pourquoi le choix des villes est – il important?

Le choix de trois villes préférées, est fortement recommandé pour l’ordre des tirages. Par exemple: si vous voulez vous inscrire pour Haïfa et Tirat Carmel, mais vous préférez un appartement à Tirat Carmel, il faut noter que le tirage au sort de Haïfa aura lieu avant le tirage d’appartements à Tirat Carmel, et si vous gagnez le droit d’acheter un appartement à Haïfa, vous ne participerez pas à Tirat Carmel.

5. Comment est le tirage au sort et comment obtenir le résultat?

Tous les tirages sont tenus par un système informatisé sous un contrôle rigoureux et sans aucune intervention humaine. Les résultats de cette loterie seront publiés simultanément le 14 Août de cette année.

Les gagnants de la loterie recevront un message sur le prix par e-mail. Ceux que la chance ne sourit pas, vont également recevoir une communication officielle à ce sujet. Lors des résultats détaillés de la loterie, les participants seront en mesure de trouver sur le site officiel de ce projet les « Prix pour les nouveaux arrivants » – https://dira.moch.gov.il/.

6. Qu’est – ce qui se passe quand je gagne?

Les gagnants de la loterie doivent attendre patiemment le moment où ils seront contastés . Apparemment, cela prendra plusieurs mois. Le temps donné pour choisir l’appartement sera d’environ un mois après l’ approbation du projet du comité local pour la planification et la construction.

7. Quand sera la nouvelle loterie ?

Si vous ne l’ avez pas exercé leur droit à l’ achat préférentiel d’un appartement dans le cadre d’un vaste projet de loterie « Mechir les Mishtaken », bientôt vous serez en mesure de vous inscrire à une nouvelle grande loterie, au cours de laquelle sera joué des milliers d’unités de logement. Lors de la prochaine loterie qui aura lieu en Octobre 2017, elle impliquera des projets de construction dans tout le pays, y compris Eilat, Beit Dagan, Mevasseret Zion, Rishon Lezion, Roch Ain, Modi’in et d’autres établissements.

Lors de l’enregistrement, les bénéficiaires recevront des informations sur le prix par mètre carré d’appartements, conformément à l’appel d’ offres remporté par les gagnants.

La participation aux programmes « Mechir les Mishtaken » et « Dir Leaskir » est subventionné, et en raison des conditions suivantes :

– Une personne qui n’a pas d’appartement ou une partie d’un appartement dans une propriété depuis les 6 dernières années

-Ceux qui loue un appartement non couvert par la « Loi sur la protection du locataire » de 1972 (la grande majorité des locations – y compris la norme « Jose skhirut lo mevutah » qui indique spécifiquement le rejet de cette loi. Cette règle est aussi une condition pour 6 ans au moment de la participation.

-Ceux qui ont pas de droits pour l’acquis d’un appartement dans le processus de construction,

-Ceux qui ne possèdent pas une maison dans un ville ou dans un village,

-Ceux qui n’ont pas plus de ⅓ de propriété d’un terrain destiné à la construction.

Le programme est destiné aux familles suivantes:

– Conjoints ou « eduim batsibur » – reconnu comme des colocataires de la société, ou un ménage commun.

– Seule (célibataire et célibataire divorcé ou veuf) de plus de 35 ans

– Les familles monoparentales avec au moins un enfant, célibataire et de moins de 21 ans, résidant en permanence avec les parents. Ceci est valable pour les parents célibataires qui ont reçu 50% des appartements vendus à la suite d’ un divorce ou à la vie conjugale est au moins 5 ans avant la présentation de la demande d’inscription au programme, et autres droits de logement énumérés ci – dessus, depuis les 6 dernières années.

-La personne confiné à un fauteuil roulant de façon permanente (75% ou plus invalidité reconnue par l’Institut national d’assurance), l’âge de 21 ans ou plus vivant seul.

-Ceux avec une invalidité médicale de 50% qui reçoit les prestations « kitsvat nayadut » et « shirutim meyuhadim »

– Une personne handicapée de 50% pour la vie, qui reçoit des prestations pour les victimes d’actes terroristes.

