IMPORTANT : Le jeune franco-israélien, Jérémy Génouel AZOULAY a disparu

La famille du jeune Jérémy Génouel AZOULAY, âgé de 24 ans, n’a plus de nouvelles depuis mardi 24 Janvier 2017, 6.00 H du matin où il se rendait à son travail dans le quartier de Barnéa.

Il a quitté son domicile sans Téoudat Zéout et sans téléphone portable. Sa patronne, ne le voyant pas arriver, a alerté sa maman et depuis plus personne n’a eu de ses nouvelles….

Il faut prévenir de toute urgence la police au 101, si vous l’avez aperçu ou avez le moindre indice qui pourrait faire avancer l’enquête.