IMPORTANT | La Banque LCL empêche le transfert de fond vers Israel ?

Mr Alain Z*, habite en France. Il nous a contacté (Alyaexpress-News.com) et fait écouter un enregistrement avec sa banque LCL, nous avons tenu à en faire part à nos lecteurs.

Mr Alain Z décide de devenir propriétaire d’un appartement en Israël. Il décide donc de vendre son bien immobilier en France et trois mois plus tard trouve un bien de son choix en Israël.

Pour rappel, en Israël, lors de la vente d’un appartement, il n y a pas de pré-contrat, et la vente se fait en une seule étape contrairement en France qui passe d’abord par une promesse de vente .

Apres avoir choisi un bien en Israël, Mr Alain Z contacte sa banque LCL, pour transférer les fonds vers Israël, mais il ne s’attend pas à ce qui va lui arriver ….

Ce Juif de France va devoir passer par de nombreuses épreuves et en finalité ne pourra pas arriver à transférer cet argent vers le vendeur israélien, ou l’agence de bien immobilier.

La banque LCL va d’abord lui reprocher que l’acte d’achat (et non la promesse de vente) était en hébreu et réclame que le formulaire soit en anglais, mais celui fait plus de 60 pages, une demande qui semble hors contexte.

Alain Z. lui explique une nouvelle fois que le système de vente dans ce pays se passe de promesse de vente et que ce délai d’attente depuis déjà 15 jours risque de lui faire perdre cette opportunité d’achat. Le futur acheteur se retrouve les mains liés sans pouvoir disposer de son argent.

Seconde étape, LCL lui demande le RIB de son ancienne banque Populaire, une banque dont Mr Alain Z n’est plus lié et dont la majorité de son argent se trouve dans la banque LCL. L’employé de la banque LCL se justifie en disant que le fait que la somme est viré à l’étranger et dans ce cas en Israël, il faut prendre en compte une « sécurité » selon « certains pôles de conformité »… et de nouveaux justificatifs… sont attendus, mais lesquels ?

Pourtant, l’avocat qui s’occupe de cet achat parle en anglais, et pourrait être un moyen de rassurer la LCL…propose Mr Z. mais ce n’est toujours pas suffisant.

Pour eux le justificatif de vente de Mr Alain Z n’est pas valide, LCL demande un « acte d’achat » ! Compliqué, vu que Mr Alain Z ne peut rien acheter sans son argent bloqué par la LCL. La situation est de moins en moins claire et de plus en plus embarrassante.

LCL ne veut pas comprendre qu’en Israël il n y a qu’une seule signature lors d’un achat immobilier, et pourtant Mr Alain Z qui a un projet dit que dans le passé il n’a pas eu de projet et que les transferts ont été effectués sans problèmes, alors pourquoi cette fois-ci ce transfert est refusé, est ce la destination d’Israël qui dérange la banque ou le lieu précis du bien immobilier ?

Depuis le 19 septembre, Mr Alain Z est bloqué à cause de la LCL et ne peut disposer de son argent pour un achat en Israël, un simple transfert de fond est impossible…

Les clients français de LCL sont prévenus.

*Le nom de la personne a été modifié