Immense manifestation de la Gauche à Tel Aviv :  » Marquer le 50e anniversaire de l’occupation par Israel »

Le Parti travailliste et Meretz, en collaboration avec les organisations gauchistes et l’Initiative de Genève, NIF, Debout ensemble, etc., ont organisé ce (samedi), une manifestation « pour la paix » à la place Rabin, qui a atteint des milliers de participants et participantes sous le slogan « deux Etats , un espoir ». Plus de 10 000 personnes sont attendues.

En même temps, la police a répondu aux rapports des médias selon laquelle ils ont approuvé une manifestation de la droite et la gauche mais il a été déclaré plus tard qu’aucun groupe de la droite a été approuvé à l’ exception des manifestants de gauche.

A cette manifestation de gauche, seront présents les chefs des partis travailliste et le Meretz, et les dirigeants d’organisations participantes, intellectuels identifiés à la gauche, et le général Noam Tivon et Jaber Futuna et les chanteurs Ahinoam Nini et Alma Zohar.

Les organisateurs de l’événement ont déclaré: « Ceci est un événement principal qui soutient le plus important camp de la paix pour marquer le 50e anniversaire de l’occupation et le contrôle israélien sur les territoires », ajoutant que « Dans ce contexte, et après l’engagement de Donald Trump à la paix, les organisateurs ont salué cette manifestation où des masses de gens viendront sur la place Rabin. »

Le directeur de l’organisation » La Paix Maintenant » Avi Bouskila a déclaré: « Pourquoi maintenant? Après cinquante ans d’occupation, après le gâchis que nous avons fait, il y a une grande victoire nationale, il est temps d’arrêter le cycle de sang et apporter un avenir meilleur, à la fois économique et politique. 47% pour cent croient que ces chiffres sont affectés par le gouvernement, la ligne de ses dieux, et pourtant la plupart du public croit en une solution à deux Etats «

Ajoutant : » nous rempliront les rues pour protester contre le manque d’espoir que nous offre un gouvernement de droite, par l’occupation, la violence et le racisme. Ceci est notre temps de retourner dans la rue, et montrer au président Trump , qui est le grand camp d’Israël qui soutient la paix et appelle à mettre fin à l’occupation et le conflit entre nous et les Palestiniens. La Place Rabin dit oui à l’ espoir et pas à la peur, entre les deux pays et pas un seul Etat binational, ce qui sera aussi pour un avenir meilleur pour Israël sans l’ annexion continue et le contrôle de millions de Palestiniens en Occident «

Ajoutant ; » Si la police accepte la manifestation de la droite et si quelqu’un veut débattre encore l’ opportunité de venir sur cette place, c’est exactement le moment de montrer aux militants de droite que nous n’avons pas peur d’eux. « .

La police a annoncé que de nombreuses rues seront bloquées dans les deux sens afin d’éviter des conflits entre les participants de droite et de gauche.

