Le Imam égyptien Essam Elruby : Il est vrai qu’Allah a transformé certains Israélites en singes et en porcs

Selon MEMRI TV, le cheikh égyptien Essam Elruby a affirmé que l’histoire de la transformation de certains Israélites en singes et en porcs par Allah est véridique et n’a rien d’un mythe. Selon Elruby, « quand ils eurent commis l’injustice, la tyrannie, le péché et l’hérésie, rejetant et tuant Ses prophètes, Allah dit : ‘Soyez des singes méprisables !’ » L’émission a été diffusée le 24 février 2017 sur Al-Hayat 2.

Extraits :

Essam Elruby : Amal Al-Hayat pose la question suivante : Est-il vrai qu’il y a longtemps, les singes étaient des êtres humains, mais qu’ensuite, Allah les a frappé de Sa colère ? Cette histoire est-elle véridique ou est-ce un mythe ? C’est une histoire vraie, pas un mythe. Allah nous a raconté cette histoire. Dans les chapitres Al-Baqarah et Al-Araf du Coran, Allah raconte qu’Il était en colère contre certains Israélites, et que c’est pourquoi Il les a transformé en singes et en porcs. […]

Après qu’ils eurent agi avec injustice, tyrannie, péché et hérésie, bravant la voie d’Allah, rejetant et tuant Ses prophètes, Allah a dit : ‘Soyez des singes méprisables !’.