EN IMAGES | Voici ce qui reste de la synagogue « Or Thora » de Hafsia, en Tunisie …

Le site Web ajoute :

Maintenant, elle est fermés et abandonnés depuis plus de 30 ans.

Cette synagogue a été construite au début des années 1930, avant la Seconde Guerre mondiale, et conçu par les architectes Jean Aimé Krief et Valensi.

Mais aucune explication quant à la raison pour laquelle elle a été abandonné.

Voici pourquoi selon le site Eurojewcong, cette synagogue est sans vie :

Avant 1948, la population juive de la Tunisie a atteint un pic de 110.000. Durant les années 1950, la moitié de ce nombre est parti pour Israël et l’autre moitié pour la France. Après l’indépendance du pays en 1956, le Conseil de la communauté juive de Tunisie a été aboli par le gouvernement et de nombreuses zones et bâtiments juifs ont été détruits pour la rénovation urbaine. Bien que la situation de la communauté juive tunisienne était maintenant tolérable, des émeutes anti-juive ont éclaté au cours de la guerre des Six Jours en 1967 , ce qui a entraîné la destruction de plusieurs magasins juifs et des dommages à la Grande synagogue de Tunis. Malgré les excuses et les tentatives pour apaiser les craintes de la communauté juive du gouvernement, 7.000 Juifs du pays des 20.000 restants ont immigré en France dans le sillage de la violence.

Aujourd’hui, on estime que seulement 700 Juifs vivent à Tunis et 1000 sur l’île de Djerba, comprenant la plus grande minorité religieuse indigène du pays.