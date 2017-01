En images : les violentes manifestations lors de l’inauguration de Donald Trump à Washington

Au cours de la journée inaugurale de l’intronisation de Donald Trump, il y a eu des manifestations violentes et des troubles dans la capitale. Les émeutiers anti-Trump ont incendié une limousine et causé de nombreux dégâts dans la capitale américaine.

Des groupes d’anarchistes ont incendié des voitures, brisé les vitrines des banques et ont bloqué les routes.

La police a dû disperser la manifestation en tirant des gaz lacrymogènes et des centaines de manifestants ont été arrêtés.

Plus de 95 personnes ont été arrêtées en ce qui concerne les émeutes et la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les agresseurs, alors que certains manifestants ont détruit des voitures à Washington.

Plus de 500 personnes, dont beaucoup portaient des masques et des mouchoirs sur leurs visages, ont défilé dans le centre de DC.

Ils ont attaqué des voitures et des vitrines, brisant les vitres de la branche Bank of America, la sortie d’un McDonald et un magasin Starbucks.

Les manifestants ont scandé des chants anti-racistes visant à nouveau le président.

