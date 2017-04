En Images | Un policier se déguise en soldat à Mea Shearim : Plusieurs arrestations suite aux attaques

Un policier a été déguisé en soldat de Tsahal, et envoyé à Mea Shearim pour enquêter sur les meneurs qui entraînent des violences faites aux soldats orthodoxes qui veulent rentrer chez eux apres leur service dans ces quartiers avec une forte concentration de Juifs orthodoxes.

Sans surprise, le « faux soldat » a été attaqué et huit suspects dans le quartier de Mea Shearim ont été arrêtés**.

La police israélienne travaille depuis un certain temps pour localiser et arrêter les suspects qui attaquent les gens en uniforme dans le quartier Mea Shearim à Jérusalem.

Ces événements ont alerté la police qui veut agir pour que stoppe les jets des pierres et d’autres objets jetés sur la police ou l’armée.

Compte tenu de cela, la police avait agi sur plusieurs niveaux afin d’identifier les agresseurs et les traduire en justice. Il y a une heure, plusieurs activités opérationnelles ciblées on été déclenchées et la police a repéré les suspects qui ont commencé à les attaquer, et qui ont craché et jeté des objets sur eux dans le quartier de Mea Shearim.

Les policiers ont arrêtés d’autres suspects qui ont tenté d’empêcher l’action des agents de police de stopper des suspects.

Ces arrestations ciblées sont le résultat d’une enquête intensive et complexe initiée pour localiser les attaquants.

Tous les détenus ont été pris pour interrogatoire.

* La police israélienne est fortement opposée au phénomène de l’incitation et les attaques contre les soldats qui portent la kippa lors de leur service dans l’armée israélienne et l’attaque de la police.

* La police travaille dur pour résoudre le problème, à la fois par la collecte de renseignements contre les auteurs des attaques et l’incitation contre ceux qui portent un uniforme, et pour la détection précoce et la prévention possible et les infractions qui ont été commises afin de localiser les suspects et les traduire en justice, comme cela a été fait lors de cet événement.

* La police n’hésitera pas à continuer à prendre des mesures énergiques contre toute attaque et intentera une procédure pénale contre eux pour les traduire en justice.

