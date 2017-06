En Images | Les méduses bleues reviennent sur les plages d’Israel ….

Tout a commencé sur le plage de Rishon Letzion quand les nageurs ont découvert un spectacle étrange , des méduses bleues comme le drapeau d’Israël !

Le site 0404 a montré quelques photos sur sa Page Facebook :

Cette méduse particulière qui prévalait dans le passé sur la côte israélienne, avait presque disparu . Ceci est une belle espèce de méduse appelée « Aurelia Kahola ».

Cette méduse sur la côte méditerranéenne mais aussi les plages israélienne et du Sinaï, ont un colorant naturel et translucide allant du blanchâtre au bleue azur et ne fait pas mal. Cette méduse est inoffensif pour les humains et peut se tenir dans la main.

Dans le passé, on pouvait voir beaucoup de méduses sur la côte méditerranéenne du pays. Mais, les méduses envahissantes par le canal de Suez, provoque une baisse de la méduse bleu Aurelia » en raison d’une prise de contrôle massive de son habitat.

Aujourd’hui, il y a 340 espèces de méduses en Israel passant par le canal de Suez, et probablement, ce mouvement, se renforcera dans l’invasion future en raison de l’agrandissement du canal de Suez par l’Egypte au cours des dernières années.

Dans le cadre de cette invasion, il faudra s’attendre à une forte quantité d’animaux nuisibles et délétère pour les plages du pays comme « le poisson lion », d’abord observé en Méditerranée en 1991. Bien que le venin du poisson n’est pas fatale aux adultes, sa blessure provoque une douleur, un gonflement, des nausées, de la fièvre et des difficultés respiratoires.

Plus risqués, est ce poisson surnommé « Abou Nifrah » est un poisson toxique et très dangereux et le manger peut conduire à des signes d’intoxication alimentaire dont la transpiration excessive, maux de tête, des nausées, la paralysie des muscles respiratoires et l’étouffement, et dans des cas rares, même la mort. Ce poissons dangereux, d’abord découvert en Méditerranée en 2003, est désormais courant dans toute la Méditerranée.

LE CHANGE DU JOUR

La Boutargue du Soleil en vente sur ISRAEL CHRONO entre 11 et 88 € le kilo