En images | L’exercice « Or Hadagan » entre dans la seconde semaine et le Hezbollah élève son niveau d’alerte

L’exercice d’Or Hadagan, qui est entré dans sa deuxième semaine, mettra l’accent sur la manœuvre de Tsahal sur 30 kilomètres simulant l’entrée des soldats dans le sud du Liban. Selon un officier supérieur: ‘Il n’y a pas de situation dans laquelle le Hezbollah peut occuper une partie de la région en Israël’.Entre temps, le Hezbollah libanais a relevé le niveau d’alerte le long de la frontière.

L’exercice ‘Or HaDagan’ de l’IDF, simule une escalade à la frontière nord, et a atteint sa première semaine d’opération ce mardi matin, et les trois jours restants seront pour l’exercice général qui se concentrera sur la manœuvre du Hezbollah en territoire libanais.

‘Contrairement au passé, Tsahal se concentre sur cet exercice pour la fin du Hezbollah et non sur la dissuasion’, a déclaré un officier supérieur du Commandement du Nord, qui s’est concentré sur la défense la semaine dernière, mais cette semaine, l’accent est mis sur l’attaque des forces ennemies, du nord du pays, et dans une région qui ressemble au sud du Liban .

« Le Hezbollah est passé d’une organisation terroriste à une organisation de guérilla et il est maintenant paramilitaire’, a-t-il déclaré. ‘Nous saurons comment l’attaquer de manière multidimensionnelle simultanément, sur terre, dans l’air et la mer. »

Tsahal se concentre sur cet exercice dans la décision du Hezbollah ‘. Les IDF utilisent un scénario dans lequel le Hezbollah utilise la plupart du temps des roquettes à courte portée avec une ogive lourde composée de dizaines de kilogrammes d’explosifs et les roquettes Burkan:

‘Il est raisonnable de supposer que, dans une certaine situation, avec une concentration d’efforts, notre ligne de contact sera violée’, a déclaré l’officier supérieur. ‘Il n’y a pas de situation dans laquelle le Hezbollah eera capable d’occuper une partie du pays en Israël – mais il prétendra qu’il a pris le relais. ‘L’agent a ajouté:’ Nous ne jouons pas ‘Il a déclaré que le plan était d’exploiter les faiblesses de l’organisation et de les attaquer de manière surprenante.’

L’agent des FDI affirme que le Hezbollah a acquis une expertise en Syrie dans le cadre de sa participation à la guerre civile, tout en luttant aux côtés des forces d’Assad et avec le soutien des Russes et des Iraniens, ‘contre lesquels nous construisons notre système offensant et défensif’, a-t-il déclaré.

‘L’inconvénient du Hezbollah est que c’est une armée même si elle n’a pas d’avions et de chars’. L’attaque sur la base de missiles en Syrie la semaine dernière, attribuée à Israël, n’a pas affecté le cours de l’exercice et la force de l’exercice, selon l’officier. L’exercice implique des dizaines de milliers de militaires dans l’armée et les réserves régulières, de la marine, du renseignement, des communications, du cyberespace et des forces du commandement du front de l’intérieur, sous des dizaines d’avions de combat qui seront aéroportés à tout moment donné.

‘Pendant ce temps, le journal libanais Al-Jumhouriyya a rapporté que’ le Hezbollah a été alerté le long de la frontière dans le sud du Liban, alors que les forces de la FINUL ont augmenté leurs patrouilles le long de la frontière. Un haut fonctionnaire a précisé dans une conversation avec le journal que malgré les développements récents, personne n’est intéressé par une escalade. Des dizaines de milliers de militaires participent à l’armée régulière et à la réserve.

