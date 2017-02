EN IMAGES | Les Iraniens se mobilisent contre l’Amérique tout en brûlant des drapeaux américains et israéliens

Des centaines de milliers d’Iraniens se sont rassemblés à travers l’Iran portant des effigies du président américain Donald Trump et scandant «Mort à l’Amérique».

Les foules ont répondu à un appel du chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a appelé les citoyens à démontrer que l’Iran n’a pas peur de «menaces» américaines.

Trump a déclaré qu’il a mis la République islamique »sur préavis» et l’Iran est l’un des sept pays interdit d’entrer dans la liste de l’administration, qui est contestée devant les tribunaux américains.

Les manifestants à Téhéran ont défilé vers le Azadi (Liberté) Carré pour commémorer l’anniversaire de la révolution islamique de 1979 en Iran qui a renversé le shah soutenu par les USA.

Un jeune homme iranien a dit ) la télévision d’Etat: L’Amérique et Trump ne peuvent rien faire. Nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour notre leader Khamenei.

Après un test de missile iranien le 29 Janvier, Trump a imposé de nouvelles sanctions sur les personnes et entités. L’Iran a déclaré qu’il ne va pas arrêter son programme de missiles.

Le Président pragmatiste Hassan Rouhani a également appelé les Iraniens à se joindre au rassemblement de vendredi et «montrer leurs liens indissolubles avec le guide suprême et la République islamique».

La télévision d’Etat a déclaré que des millions de gens ont tourné dans tout le pays dans des rassemblements de la révolution dans toutes les principales villes marquées par les slogans traditionnels anti-américains et anti-israéliens et la combustion des drapeaux des Etats-Unis et des drapeaux israéliens.

Sur les médias sociaux, comme Twitter et Facebook, de nombreux Iraniens ont utilisé le hashtag de #LoveBeyondFlags, exhortant de stopper de brûler les drapeaux pendant l’anniversaire.

Les deux sites de médias sociaux basés aux États-Unis sont bloqués en Iran par une censure gouvernementale de grande portée, mais ils sont encore couramment utilisés par des millions d’Iraniens qui utilisent un logiciel spécial pour contourner les restrictions. Les responsables iraniens, y compris Khamenei, ont des comptes Twitter et Facebook en dépit de l’interdiction.

Le week-end dernier, le nouveau chef du Pentagone James Mattis a décrit l’Iran comme «le principal Etat parrain du terrorisme dans le monde».

