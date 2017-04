EN IMAGES | Des dizaines de milliers de personnes participent à bénédiction des Cohanim au Kottel

Une multitude de gens ont rempli la place du Kottel, ce jeudi matin, pour la bénédiction sacerdotale ( Des Cohanim) , lors d’ un événement qui a lieu deux fois par an, à Pessah et Souccot, depuis 1970. L’événement capital est traditionnellement conclu avec de nombreux chefs et rabbins d’Israël.

La Torah dit (Nombres 6: 22-27):

« Dieu dit à Moïse: Parle à Aharon et à ses fils, et dit leur de bénir le peuple d’Israël en leur disant : ‘ Y’varekh’kha Achem ï v’yishmerekha (Que Dieu vous bénisse et vous garde); Ya’er Achem panav eleikha vi’y’khunekka (Que Dieu brille son visage sur vous et vous montre la miséricorde); Yissa Achem panav eleikha v’yasem l’kha shalom (Que Dieu tourne sa face vers toi et te donne la paix) « Et Dieu a conclu: « . [Ainsi], ils auront mon Nom sur le peuple d’Israël, et que je les bénisse « .

Dans son Sefer Ha’Roke’ach, Rabbi Eleazar de Worms (1176-1238) a dit que « Si trois cents Kohanim-prêtres se tiendront debout sur le mont Oliviers et réciteront la bénédiction sacerdotale, le Messie viendra. »

Cela est devenu une option réaliste après la libération de la vieille ville de Jérusalem, cependant, beaucoup de temps est passé depuis la déclaration du rabbin de Worms , parmi lesquels figure la mise en place d’un cimetière juif au mont des Oliviers,et dont les Cohanim ne peuvent se rendre.

