EN IMAGES | Accueil royal pour le président Donald Trump en Israel

Toute la délégation attend au bas de l’avion, le couple tant attendu :

Puis les premières salutations sur le tarmac :

L’hymne national américain suivi par l’Hatikvah, sans oublier le grand mérite de la femme du Président Rivlin, avec une assistance médicale pour respirer (liée à des problèmes respiratoires).

Nous pouvons voir cette fois ci Mme Trump accompagné de Sara, ce qui n’était pas le cas lors de son arrivée en Arabie Saoudite où elle se retrouve seule derrière toute une assemblée d’hommes lors de l’accueil du couple à l’aéroport en Arabie.

Après l’arrivée du couple Trump en Israël, un accueil royal a été organisé par l’Etat d’Israël au Président Trump, et sa femme et toute sa délégation sous une haute sécurité.

Donald Trump a tenu à montrer son attachement à l’état d’Israël lors de son discours:

« C’est formidable d’être ici en Israël. Pour ma première visite à l’étranger en tant que président, je suis venu sur cette terre sacrée et antique pour réaffirmer le lien indestructible entre les Etats-Unis et Israël… Sur cette terre si riche en histoire, Israël a construit l’une des civilisations les plus grandes du monde. Une nation forte, résiliente, prospère et résistante. C’est aussi une nation qui s’est forgée dans l’engagement que ne nous ne permettrons plus jamais les horreurs et les atrocités du siècle passé de se reproduire… Nous allons œuvrer ensemble pour un meilleur avenir où les nations de la région vivront en paix. J’ai des raisons d’espérer ».

Lors du discours, on peut entrevoir Ivanka, main dans la main avec son mari écoutant le discours de son père sur le tarmac :

Le président et sa femme ont été honorés par les discours du Président Rivlin et le Premier Ministre Netanyaou. Puis a suivi, une poignée de mains avec tous les ministres israéliens, et des échanges de mots entre le couple et Sara Netanyaou parlant un anglais parfait avec la première dame des Etats Unis.



Le couple américain s’est ensuite envolé dans l’un de leur hélicoptère et le couple israélien dans leur voiture noire au vitres teintées.

Le vol du couple au dessus de Jérusalem et sous la surveillance des avions de Tsahal et pour médiatiser au mieux le voyage du président.

