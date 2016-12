En images : 350 000 tunisiens sortent dans la rue pour manifester contre Israel !

Plus de 350 000 participants dans ce qui est selon les médias locaux la plus grande manifestation en Tunisie afin de soutenir la » Palestine » et rendre hommage à l’ingénieur en drone qui a travaillé avec le Hamas, Mohamed Zouari tué dans sa voiture de plusieurs balles par le Mossad selon les informations arabes :

