Le groupe terroriste du Hezbollah a déclaré vendredi que l’attaque à Barcelone précédemment confirmé par l’État islamique allait ‘ternir le djihad’. Une attaque qui est en fait contre Daesh mais pas contre le terrorisme.

Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés quand une camionnette sur le trottoir dans une zone touristique populaire de Barcelone a foncé sur les gens, dans une attaque revendiquée par l’Etat islamique. Le terroriste est toujours en fuite.

Quelques heures plus tard, une voiture a blessé au moins six personnes dans la station balnéaire de Cambrils. Cinq terroristes portant de fausses ceintures de bombe ont été tués dans cet attentat.

Les fonctionnaires ont déclaré que les incidents sont probablement liés.

‘Le fait de cibler des civils innocents et de les tuer fait partie d’un complot satanique mené par ces terroristes, qui vise à ternir le concept du djihad et l’image de l’islam’, a déclaré le Hezbollah.

Le groupe libanais, un représentant de l’Iran, est considéré comme un groupe terroriste par Israël et les États-Unis. On a appris des dizaines d’attentats mondiaux et d’autres attaques contre des Israéliens et des Juifs en Israël et à l’étranger, et son chef menace régulièrement d’attaquer l’Etat juif.

Alors que l’UE reconnaît l’arme armée du Hezbollah comme un groupe terroriste, ce mouvement terroriste reste un allié du gouvernement du Liban.

Le groupe se bat contre l’Etat islamique en Syrie et a émis des condamnations similaires après d’autres attaques en Europe revendiquées par ISIS.

Il a appelé à une lutte renouvelée contre le groupe ‘dont l’idéologie est basée sur la haine »…