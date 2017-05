Huit Juifs séfarades obtiennent la nationalité espagnole au Panama

Huit résidents séfarades au Panama ont juré l’allégeance à la Constitution espagnole et le roi d’Espagne, grâce à une loi adoptée il y a deux ans qui permet d’acquérir la nationalité espagnole à ceux qui prouvent être les descendants des expulsés d’Espagne en 1492.

La cérémonie « est un acte de réparation historique » avec les Sépharades qui ont souffert de « l’intolérance qu’il y avait alors non seulement en Espagne », a déclaré l’ambassadeur d’Espagne au Panama, Ramón Santos.

Le 24 Juin 2015, le Congrès des députés a approuvé la loi 12/2015 d’accorder la nationalité espagnole aux séfarades qui demandent sans renoncer à leur autre nationalité et sans l’obligation de résider en Espagne.

« Sefarade est le mot hébreu désignant l’Espagne et les juifs séfarades dont les Juifs expulsés d’Espagne il y a maintenant 500 ans qui a formé les communautés en Afrique du Nord, Moyen-Orient, la Turquie, le Portugal Est et dont beaucoup se sont rendus en Amérique « a rappelé le diplomate.

Le Panama a l’une des communautés les plus importantes et influentes juives du continent. À l’exception d’Israël, le Panama est le seul pays qui a eu deux présidents juifs, Levy-Max Delvalle Maduro (1967) et son neveu Eric Arturo Delvalle (1985-1989).

Selon le Conseil central de la Communauté hébraïque de Panama, la présence des Juifs au Panama remonte au XVe siècle, lorsque les Rois Catholiques ont expulsés d’Espagne tous ceux qui ne voulaient pas se convertir au christianisme, et s’est intensifié pendant 150 ans avec la fièvre de l’or californien et la construction du canal.

85% des Juifs vivant au Panama sont séfarades, contrairement aux autres pays d’Amérique latine où la communauté est très majoritairement ashkénaze.

