Huit ans plus tard, le meurtre de deux policiers israéliens par les Arabes a été résolu

L’Accusation militaire a cité dimanche un suspect lors d’un incident de tir dans la vallée du Jourdain en 2009, au cours duquel les Arabes ont tiré et tué des sous-officiers David Rabinowitz, 42 ans, et Yechezkel Ramzarker, 50 ans. Les deux ont été abattus dans la tête et retrouvés dans les véhicules aux côtés de la route de la vallée de la Jordanie au règlement de Masuah.

L’acte d’accusation a été déposé grâce à une percée dans l’enquête suite à l’arrestation d’un des trois suspects du meurtre Muhammad Radwan Dararma, un résident du village de Tubas en Samarie.

Dans son interrogatoire, il est apparu que les trois avaient prévu de voler des camions et des voitures avec des armes à feu, et ont attiré leurs victimes en prétendant qu’ils avaient besoin d’aide pour leur véhicule. Ils se tenaient du côté de la route avec le capot soulevé, et lorsqu’une voiture s’est arrêtée, ils ont menacé la victime d’un pistolet et vidé le contenu de son véhicule.

Sauf qu’en mars 2009 Rabinowitz et Ramzarker les ont arrêté sur la route. Un des membres de l’escouade les a approché, mais, selon sa demande, ils ont compris ce qui se passait vraiment, alors ils ont tiré vers eux à portée de main. Selon l’acte d’accusation, il a appelé ses amis à entrer dans la voiture rapidement et ils ont fui.

Bien qu’un seul du gang ait tiré sur les deux policiers, tous les trois ont été accusés de meurtre.

Rabinowitz, un résident de Rosh Ha’ayin, a laissé derrière lui un garçon de 13 ans. Remzarker, de Maaleh Ephraim, était un père célibataire qui a laissé derrière lui deux garçons qui avaient 24 et 21 ans, et une fille, de 16 ans.

